hxbbgaf написав:

Может быть. Отдаст в фонд какую-то толику или, вообще, ничего не отдаст. Все для пиара. Но тогда это будет иметь неприятный оттенок.Вот когда кто-то утверждает, что чего-то не будет, потому что не будет никогда, обычно оно и происходит. Вернее, сначала начнется паника (например, из-за дефолта США) и взлетит золото и серебро, а потом только начнется гиперинфляция и доллар в лучшем случае превратится сугубо в валюту США, еще в Мексике будет нужен, если не пошлют обесценивающуюся бумажку куда подальше, а в худшем его просто заменят на что-то другое, ясно что без всякой компенсации пролетевшим (сделать это в таких объемах просто не будет никакой возможности, да и альтруистов в Америке что-то маловато).