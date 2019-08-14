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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:59
Nickmess написав:
Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет
На серебро сегодня еще вчерашняя цена. Не среагировали или ничего нет?
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hxbbgaf
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Додано: Вів 13 сер, 2019 10:07
Nickmess написав:
Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет
Попробуйте РВС банк. На сайте много б/у слитков с фотками. Можно выбрать.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:33
Что такое бу слитки? Во всех банках обычные и скорее всего с приноса. То есть если на этом акцентируются то они такие себе.
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Nickmess
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:34
Там где обычно есть 50 нет. То есть может дорого мелкие слитки и найдете но вообще нет
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Nickmess
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Додано: Вів 13 сер, 2019 14:06
Nickmess написав:
Там где обычно есть 50 нет. То есть может дорого мелкие слитки и найдете но вообще нет
Как-то стрёмно откупаться, очень уж резво вверх прёт. Как бы не загон.
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prgauto2
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Додано: Вів 13 сер, 2019 22:31
Опять рисование после закрытия. Сплошное вытяряхивание слабых рук преимущественно с помощью голых шортов серебра. Время покупать физическое серебро, оно наиболее недооценено.
Продают, не купивши. Полная манипуляция, рынка нет с тех пор, как это стало возможным. 2 цены будет и отличаться будут в разы, со cталью уже было в 2016-м, когда реальный стальной прокат стоил 300 долларов, а лме рисовало 70.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:06
Волгарь написав: hxbbgaf написав:
Может быть. Отдаст в фонд какую-то толику или, вообще, ничего не отдаст. Все для пиара. Но тогда это будет иметь неприятный оттенок.
Вот когда кто-то утверждает, что чего-то не будет, потому что не будет никогда, обычно оно и происходит. Вернее, сначала начнется паника (например, из-за дефолта США) и взлетит золото и серебро, а потом только начнется гиперинфляция и доллар в лучшем случае превратится сугубо в валюту США, еще в Мексике будет нужен, если не пошлют обесценивающуюся бумажку куда подальше, а в худшем его просто заменят на что-то другое, ясно что без всякой компенсации пролетевшим (сделать это в таких объемах просто не будет никакой возможности, да и альтруистов в Америке что-то маловато).
Этот кто-то -очевидно я. Я полтора года назад говорил и повторяю - до конца 20-го года НИКАКИХ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН НА ЗОЛОТО НЕ БУДЕТ.
накаркал
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mephala
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Додано: Чет 15 сер, 2019 10:19
jabba написав: vladus17 написав:
Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с)
.
Тут таких много.
Кстати после этого ,,твита,, золото выстрелило менее чем через 2 недели выше 1400
ПС Твит за 9е июня 2019
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vladus17
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Додано: Чет 15 сер, 2019 17:01
vladus17 написав: jabba написав: vladus17 написав:
Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.
Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!
Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?
И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?
ЗЫ. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.
ЗЗЫ. Запомните этот твит (с)
.
Тут таких много.
Кстати после этого ,,твита,, золото выстрелило менее чем через 2 недели выше 1400
ПС Твит за 9е июня 2019
А меня Жаба своим опытом и местным авторитетом задавил. И напрасно - я точнее чем он вижу тему оказывается. Кстати хебеба сбивает с толку слегка. У него бешеный рост всегда на завтра ! Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост.
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kalinavalera1
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