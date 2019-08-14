Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1962196319641965 Додано: Вів 13 сер, 2019 09:59 Nickmess написав: Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет

На серебро сегодня еще вчерашняя цена. Не среагировали или ничего нет? На серебро сегодня еще вчерашняя цена. Не среагировали или ничего нет? hxbbgaf Повідомлень: 20735 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1267 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 10:07 Nickmess написав: Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет

Попробуйте РВС банк. На сайте много б/у слитков с фотками. Можно выбрать. Попробуйте РВС банк. На сайте много б/у слитков с фотками. Можно выбрать. +60 грн. к бонусу за новый депозит. Промокод FOY97EN (50 от Минфина и 10 кешбэк от меня лично).

60 грн. кешбэк за оформление Зелёной карты А-банка по моему приглашению (50грн. от банка и 10 грн. от меня лично). Vial

Повідомлень: 2111 З нами з: 15.09.08 Подякував: 142 раз. Подякували: 101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 13:33 Что такое бу слитки? Во всех банках обычные и скорее всего с приноса. То есть если на этом акцентируются то они такие себе. Nickmess Повідомлень: 3473 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 13:34 Там где обычно есть 50 нет. То есть может дорого мелкие слитки и найдете но вообще нет Nickmess Повідомлень: 3473 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 14:06 Nickmess написав: Там где обычно есть 50 нет. То есть может дорого мелкие слитки и найдете но вообще нет Там где обычно есть 50 нет. То есть может дорого мелкие слитки и найдете но вообще нет



Как-то стрёмно откупаться, очень уж резво вверх прёт. Как бы не загон. Как-то стрёмно откупаться, очень уж резво вверх прёт. Как бы не загон. prgauto2 Повідомлень: 348 З нами з: 12.05.11 Подякував: 334 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 сер, 2019 22:31 Опять рисование после закрытия. Сплошное вытяряхивание слабых рук преимущественно с помощью голых шортов серебра. Время покупать физическое серебро, оно наиболее недооценено.

Продают, не купивши. Полная манипуляция, рынка нет с тех пор, как это стало возможным. 2 цены будет и отличаться будут в разы, со cталью уже было в 2016-м, когда реальный стальной прокат стоил 300 долларов, а лме рисовало 70. hxbbgaf Повідомлень: 20735 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1267 раз. Подякували: 2045 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 09:06 Волгарь написав: hxbbgaf написав: Может быть. Отдаст в фонд какую-то толику или, вообще, ничего не отдаст. Все для пиара. Но тогда это будет иметь неприятный оттенок.

Вот когда кто-то утверждает, что чего-то не будет, потому что не будет никогда, обычно оно и происходит. Вернее, сначала начнется паника (например, из-за дефолта США) и взлетит золото и серебро, а потом только начнется гиперинфляция и доллар в лучшем случае превратится сугубо в валюту США, еще в Мексике будет нужен, если не пошлют обесценивающуюся бумажку куда подальше, а в худшем его просто заменят на что-то другое, ясно что без всякой компенсации пролетевшим (сделать это в таких объемах просто не будет никакой возможности, да и альтруистов в Америке что-то маловато). Может быть. Отдаст в фонд какую-то толику или, вообще, ничего не отдаст. Все для пиара. Но тогда это будет иметь неприятный оттенок.Вот когда кто-то утверждает, что чего-то не будет, потому что не будет никогда, обычно оно и происходит. Вернее, сначала начнется паника (например, из-за дефолта США) и взлетит золото и серебро, а потом только начнется гиперинфляция и доллар в лучшем случае превратится сугубо в валюту США, еще в Мексике будет нужен, если не пошлют обесценивающуюся бумажку куда подальше, а в худшем его просто заменят на что-то другое, ясно что без всякой компенсации пролетевшим (сделать это в таких объемах просто не будет никакой возможности, да и альтруистов в Америке что-то маловато).

Этот кто-то -очевидно я. Я полтора года назад говорил и повторяю - до конца 20-го года НИКАКИХ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН НА ЗОЛОТО НЕ БУДЕТ. Этот кто-то -очевидно я. Я полтора года назад говорил и повторяю - до конца 20-го года НИКАКИХ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕН НА ЗОЛОТО НЕ БУДЕТ.

накаркал накаркал mephala Повідомлень: 5248 З нами з: 07.04.14 Подякував: 66 раз. Подякували: 652 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 10:19 jabba написав: vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.

Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?

И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?

З Ы. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.

ЗЗЫ. Запомните этот твит (с) . Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?



Тут таких много.

Кстати после этого ,,твита,, золото выстрелило менее чем через 2 недели выше 1400



ПС Твит за 9е июня 2019 Тут таких много.Кстати после этого ,,твита,, золото выстрелило менее чем через 2 недели выше 1400ПС Твит за 9е июня 2019 vladus17 Повідомлень: 939 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 сер, 2019 17:01 vladus17 написав: jabba написав: vladus17 написав: Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.

Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сколько раз на этом форуме ошибались всякие ,,бывалые,,. Тот же хбебегав, жаба и тд, к примеру.Тот же Демура сколько раз ошибался по золоту!

Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?

И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?

З Ы. Кстати да - продавайте с текущих агрессивно и на 1400 даже не надейтесь в этом году.

ЗЗЫ. Запомните этот твит (с) . Сравнивать практически пророка и гуру с двумя юродивыми - одним местным, другим российским?И сколько раз это я ошибался глобально, а не на несколько долларов?



Тут таких много.

Кстати после этого ,,твита,, золото выстрелило менее чем через 2 недели выше 1400



ПС Твит за 9е июня 2019 Тут таких много.Кстати после этого ,,твита,, золото выстрелило менее чем через 2 недели выше 1400ПС Твит за 9е июня 2019

А меня Жаба своим опытом и местным авторитетом задавил. И напрасно - я точнее чем он вижу тему оказывается. Кстати хебеба сбивает с толку слегка. У него бешеный рост всегда на завтра ! Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост. А меня Жаба своим опытом и местным авторитетом задавил. И напрасно - я точнее чем он вижу тему оказывается. Кстати хебеба сбивает с толку слегка. У него бешеный рост всегда на завтра ! Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост. kalinavalera1

Повідомлень: 4922 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1962196319641965 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм