|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:54
Эта жвачка с китайцами теряет актуальность. На первый план выходит осознание ужасного положения США из-за тогового и бюджетного дефицита и динамики гос. долга, будущих смягчений монетарной политики и пузыря на фондовом рынке. А китайцы - ну, ляпнул Трамп о переговорах и что, это имело эффект на несколько часов. Я так понял, он просто сам распродавал фонду.
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:24
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?
Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.
Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок.
Мне так фортануло при входе в конце декабря 2016, когда входил на всю котлету, что я до сих пор в эйфории. А тогда даже график не смотрел когда покупал!
|