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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1963196419651966
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:54

Эта жвачка с китайцами теряет актуальность. На первый план выходит осознание ужасного положения США из-за тогового и бюджетного дефицита и динамики гос. долга, будущих смягчений монетарной политики и пузыря на фондовом рынке. А китайцы - ну, ляпнул Трамп о переговорах и что, это имело эффект на несколько часов. Я так понял, он просто сам распродавал фонду.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост.

Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?
Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.
Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Главное, не обоср...я после выстрела

«Железный» Марио готовит большую базуку.
http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html
Чукча2
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