Додано: Суб 17 сер, 2019 14:52

Чукча2 написав: Главное, не обоср...я после выстрела



«Железный» Марио готовит большую базуку.

http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html Главное, не обоср...я после выстрела«Железный» Марио готовит большую базуку.

Почему возрастает интерес к евро ( якобы так) ? Базука - это предположительно - рост отрицательных ставок ? У меня опять рассыпается логический связный алгоритм. Не очень ясно, поясните, плиз. Кстати ! Если когда-нибудь - а рано или поздно золото таки выстрелит, и мы успеем во время зайти в металл - то нужно понимать в какой валюте будем фиксировать прибыль. Это очень важно. В вечность доллара не верю. Сомневаюсь даже в его долговечности. Если будет падение доллара на 20-25% - а мы зафиксируемся в долларе , то ничего не выиграем на этом. Кстати , Китай опуская юань - поднимает доллар. Казалось бы..... Почему тогда доллар падает ? Я услышал, что Трамп так борется с ростом доллара. Но что-то тут не то, не так и не вяжется.