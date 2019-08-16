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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1963196419651966
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:54

Эта жвачка с китайцами теряет актуальность. На первый план выходит осознание ужасного положения США из-за тогового и бюджетного дефицита и динамики гос. долга, будущих смягчений монетарной политики и пузыря на фондовом рынке. А китайцы - ну, ляпнул Трамп о переговорах и что, это имело эффект на несколько часов. Я так понял, он просто сам распродавал фонду.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост.

Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?
Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.
Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Главное, не обоср...я после выстрела

«Железный» Марио готовит большую базуку.
http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:52

  Чукча2 написав:Главное, не обоср...я после выстрела

«Железный» Марио готовит большую базуку.
http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html

Почему возрастает интерес к евро ( якобы так) ? Базука - это предположительно - рост отрицательных ставок ? У меня опять рассыпается логический связный алгоритм. Не очень ясно, поясните, плиз. Кстати ! Если когда-нибудь - а рано или поздно золото таки выстрелит, и мы успеем во время зайти в металл - то нужно понимать в какой валюте будем фиксировать прибыль. Это очень важно. В вечность доллара не верю. Сомневаюсь даже в его долговечности. Если будет падение доллара на 20-25% - а мы зафиксируемся в долларе , то ничего не выиграем на этом. Кстати , Китай опуская юань - поднимает доллар. Казалось бы..... Почему тогда доллар падает ? Я услышал, что Трамп так борется с ростом доллара. Но что-то тут не то, не так и не вяжется.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост.

Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?
Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.
Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок.

Вы тут не часто читаете-пишете. Я не угадываю. Наоборот - я очень дотошно докапываюсь и собираю все факторы влияния и даже собираю их итоговую направленность - что бы увидеть разность векторов. Не скажу что я руководствуюсь какими-то точными расчетами. Но все же информация -= мать интуиции. Вообще-о я заметил одну совсем не логическую зависимость - но на такие вещи я никогда не полагаюсь. Мое мнение всегда обосновано, а не "киньте монетку". Конечно всегда могу ошибиться , так как большая роль манипуляций на рынке золота. На сколько я помню свои прогнозы - я возможно их не всегда озвучивал тут , ( они никого и не интересовали) - но попадание больше, чем 50%. Последний года - из-за тяжелой болезни и смерти мамы - я вообще потерял нить. Для меня это своего рода спортивный интерес - на сколько я смогу чувствовать тренд. Вы не читали как я тут всех докапывал и нудил вопросами по макроэкономике? Мое видение исходит из макроэкономики в основном. У всех есть свои причуды, верно?
kalinavalera1
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