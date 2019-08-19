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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1963196419651966
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 21:54

Эта жвачка с китайцами теряет актуальность. На первый план выходит осознание ужасного положения США из-за тогового и бюджетного дефицита и динамики гос. долга, будущих смягчений монетарной политики и пузыря на фондовом рынке. А китайцы - ну, ляпнул Трамп о переговорах и что, это имело эффект на несколько часов. Я так понял, он просто сам распродавал фонду.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост.

Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?
Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.
Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Главное, не обоср...я после выстрела

«Железный» Марио готовит большую базуку.
http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:52

  Чукча2 написав:Главное, не обоср...я после выстрела

«Железный» Марио готовит большую базуку.
http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... azuku.html

Почему возрастает интерес к евро ( якобы так) ? Базука - это предположительно - рост отрицательных ставок ? У меня опять рассыпается логический связный алгоритм. Не очень ясно, поясните, плиз. Кстати ! Если когда-нибудь - а рано или поздно золото таки выстрелит, и мы успеем во время зайти в металл - то нужно понимать в какой валюте будем фиксировать прибыль. Это очень важно. В вечность доллара не верю. Сомневаюсь даже в его долговечности. Если будет падение доллара на 20-25% - а мы зафиксируемся в долларе , то ничего не выиграем на этом. Кстати , Китай опуская юань - поднимает доллар. Казалось бы..... Почему тогда доллар падает ? Я услышал, что Трамп так борется с ростом доллара. Но что-то тут не то, не так и не вяжется.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост.

Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?
Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.
Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок.

Вы тут не часто читаете-пишете. Я не угадываю. Наоборот - я очень дотошно докапываюсь и собираю все факторы влияния и даже собираю их итоговую направленность - что бы увидеть разность векторов. Не скажу что я руководствуюсь какими-то точными расчетами. Но все же информация -= мать интуиции. Вообще-о я заметил одну совсем не логическую зависимость - но на такие вещи я никогда не полагаюсь. Мое мнение всегда обосновано, а не "киньте монетку". Конечно всегда могу ошибиться , так как большая роль манипуляций на рынке золота. На сколько я помню свои прогнозы - я возможно их не всегда озвучивал тут , ( они никого и не интересовали) - но попадание больше, чем 50%. Последний года - из-за тяжелой болезни и смерти мамы - я вообще потерял нить. Для меня это своего рода спортивный интерес - на сколько я смогу чувствовать тренд. Вы не читали как я тут всех докапывал и нудил вопросами по макроэкономике? Мое видение исходит из макроэкономики в основном. У всех есть свои причуды, верно?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:17

  hxbbgaf написав:
  Nickmess написав:Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет

На серебро сегодня еще вчерашняя цена. Не среагировали или ничего нет?

Что вы с тем серебром делаете?
Тут золото нормального аффинажа в девственной упаковке еле по нормальной цене пристроил. Три раза вспотел. Списываю на отпускной сезон, но всё равно как то настораживает его ликвидность при быстрой продаже.
Кто серебро берет по нормальной цене?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:15

  UA написав:
  hxbbgaf написав:
  Nickmess написав:Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет

На серебро сегодня еще вчерашняя цена. Не среагировали или ничего нет?

Что вы с тем серебром делаете?
Тут золото нормального аффинажа в девственной упаковке еле по нормальной цене пристроил. Три раза вспотел. Списываю на отпускной сезон, но всё равно как то настораживает его ликвидность при быстрой продаже.
Кто серебро берет по нормальной цене?

Пристроили в частные руки или в банк ? Это важно . И по чем ? Сейчас все плохо продается, я имею в виду обычные товары. Значит торговцы не переводят гривну в доллар. А это значит , что у валютчиков товар тоже не особо берут. А "вспотели " почему ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:40

  UA написав:
  hxbbgaf написав:
  Nickmess написав:Какая разница какая цена в киеве в банках ничего нет

На серебро сегодня еще вчерашняя цена. Не среагировали или ничего нет?

Что вы с тем серебром делаете?
Тут золото нормального аффинажа в девственной упаковке еле по нормальной цене пристроил. Три раза вспотел. Списываю на отпускной сезон, но всё равно как то настораживает его ликвидность при быстрой продаже.
Кто серебро берет по нормальной цене?

А в чем проблема? Рвс с юнексом и индустриалом не берут уже?
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 05:57

  UA написав:Тут золото нормального аффинажа в девственной упаковке еле по нормальной цене пристроил. Три раза вспотел.

Интересная информация. Это типично для Киева?
Если можно ответ в личку. За этой веткой особо не слежу.
Понаехал
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https://www.youtube.com/watch?v=LAr_UOPyy0Y

с 1ч14мин
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