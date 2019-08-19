Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07

vladus17 написав: kalinavalera1 написав: Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост. Меня сейчас интересует на какой цифре "устаканится" цена на золото на долгосрок. Вокруг какой цифры будем плясать до конца года и в 2020? Уверен, ( имхо) что серьезного отката назад не будет. Предполагаю еще рост.

Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?

Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.

Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок. Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок.

Вы тут не часто читаете-пишете. Я не угадываю. Наоборот - я очень дотошно докапываюсь и собираю все факторы влияния и даже собираю их итоговую направленность - что бы увидеть разность векторов. Не скажу что я руководствуюсь какими-то точными расчетами. Но все же информация -= мать интуиции. Вообще-о я заметил одну совсем не логическую зависимость - но на такие вещи я никогда не полагаюсь. Мое мнение всегда обосновано, а не "киньте монетку". Конечно всегда могу ошибиться , так как большая роль манипуляций на рынке золота. На сколько я помню свои прогнозы - я возможно их не всегда озвучивал тут , ( они никого и не интересовали) - но попадание больше, чем 50%. Последний года - из-за тяжелой болезни и смерти мамы - я вообще потерял нить. Для меня это своего рода спортивный интерес - на сколько я смогу чувствовать тренд. Вы не читали как я тут всех докапывал и нудил вопросами по макроэкономике? Мое видение исходит из макроэкономики в основном. У всех есть свои причуды, верно?