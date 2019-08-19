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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 15 сер, 2019 21:54
Эта жвачка с китайцами теряет актуальность. На первый план выходит осознание ужасного положения США из-за тогового и бюджетного дефицита и динамики гос. долга, будущих смягчений монетарной политики и пузыря на фондовом рынке. А китайцы - ну, ляпнул Трамп о переговорах и что, это имело эффект на несколько часов. Я так понял, он просто сам распродавал фонду.
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:24
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Будет рост или будет падение? - Подбросте монетку. Орел или решка!?
Прикол в том что НИКТО не знает как оно реально будет. Насколько вырастет/упадет и где остановится.
Почему я и люблю золото. С ним у всех есть реальные шансы 50 на 50. И не важно бывалый вы или новичок.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Главное, не обоср...я после выстрела
«Железный» Марио готовит большую базуку.
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:52
Почему возрастает интерес к евро ( якобы так) ? Базука - это предположительно - рост отрицательных ставок ? У меня опять рассыпается логический связный алгоритм. Не очень ясно, поясните, плиз. Кстати ! Если когда-нибудь - а рано или поздно золото таки выстрелит, и мы успеем во время зайти в металл - то нужно понимать в какой валюте будем фиксировать прибыль. Это очень важно. В вечность доллара не верю. Сомневаюсь даже в его долговечности. Если будет падение доллара на 20-25% - а мы зафиксируемся в долларе , то ничего не выиграем на этом. Кстати , Китай опуская юань - поднимает доллар. Казалось бы..... Почему тогда доллар падает ? Я услышал, что Трамп так борется с ростом доллара. Но что-то тут не то, не так и не вяжется.
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07
Вы тут не часто читаете-пишете. Я не угадываю. Наоборот - я очень дотошно докапываюсь и собираю все факторы влияния и даже собираю их итоговую направленность - что бы увидеть разность векторов. Не скажу что я руководствуюсь какими-то точными расчетами. Но все же информация -= мать интуиции. Вообще-о я заметил одну совсем не логическую зависимость - но на такие вещи я никогда не полагаюсь. Мое мнение всегда обосновано, а не "киньте монетку". Конечно всегда могу ошибиться , так как большая роль манипуляций на рынке золота. На сколько я помню свои прогнозы - я возможно их не всегда озвучивал тут , ( они никого и не интересовали) - но попадание больше, чем 50%. Последний года - из-за тяжелой болезни и смерти мамы - я вообще потерял нить. Для меня это своего рода спортивный интерес - на сколько я смогу чувствовать тренд. Вы не читали как я тут всех докапывал и нудил вопросами по макроэкономике? Мое видение исходит из макроэкономики в основном. У всех есть свои причуды, верно?
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:17
Что вы с тем серебром делаете?
Тут золото нормального аффинажа в девственной упаковке еле по нормальной цене пристроил. Три раза вспотел. Списываю на отпускной сезон, но всё равно как то настораживает его ликвидность при быстрой продаже.
Кто серебро берет по нормальной цене?
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:15
Пристроили в частные руки или в банк ? Это важно . И по чем ? Сейчас все плохо продается, я имею в виду обычные товары. Значит торговцы не переводят гривну в доллар. А это значит , что у валютчиков товар тоже не особо берут. А "вспотели " почему ?
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:40
А в чем проблема? Рвс с юнексом и индустриалом не берут уже?
Додано: Вів 20 сер, 2019 05:57
Додано: Вів 20 сер, 2019 07:57
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