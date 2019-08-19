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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1964196519661967
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:23

  Понаехал написав:
  UA написав:Тут золото нормального аффинажа в девственной упаковке еле по нормальной цене пристроил. Три раза вспотел.

Интересная информация. Это типично для Киева?
Если можно ответ в личку. За этой веткой особо не слежу.

Таких вбросов будет все больше, долларовая мафия не дремлет.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Трамп требует -1% по ставке и скромное КУЕ ...хотя бы на пол шишечки

Дональд Трамп впервые призвал ФРС запустить программу покупки активов (QE)
http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... ov-qe.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:01

  kalinavalera1 написав: Пристроили в частные руки или в банк ? Это важно . И по чем ? Сейчас все плохо продается, я имею в виду обычные товары. Значит торговцы не переводят гривну в доллар. А это значит , что у валютчиков товар тоже не особо берут. А "вспотели " почему ?

Пристроил дороже чем покупают банки.
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