Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:32
Трамп требует -1% по ставке и скромное КУЕ ...хотя бы на пол шишечки
Дональд Трамп впервые призвал ФРС запустить программу покупки активов (QE)
http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... ov-qe.html
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:01
kalinavalera1 написав:
Пристроили в частные руки или в банк ? Это важно . И по чем ? Сейчас все плохо продается, я имею в виду обычные товары. Значит торговцы не переводят гривну в доллар. А это значит , что у валютчиков товар тоже не особо берут. А "вспотели " почему ?
Пристроил дороже чем покупают банки.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 07:54
Spdr опять +7 тонн. Скупка началалась. 1550 до конца недели.
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