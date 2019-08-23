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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1964196519661967
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:32

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Трамп требует -1% по ставке и скромное КУЕ ...хотя бы на пол шишечки

Дональд Трамп впервые призвал ФРС запустить программу покупки активов (QE)
http://www.profinance.ru/news/2019/08/1 ... ov-qe.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:01

  kalinavalera1 написав: Пристроили в частные руки или в банк ? Это важно . И по чем ? Сейчас все плохо продается, я имею в виду обычные товары. Значит торговцы не переводят гривну в доллар. А это значит , что у валютчиков товар тоже не особо берут. А "вспотели " почему ?

Пристроил дороже чем покупают банки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:54

Spdr опять +7 тонн. Скупка началалась. 1550 до конца недели.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:09

UA так куда все таки сдали золото? и была ли экспертиза?
akolesni1988
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:47

China retaliates with tariffs on $75 billion of US goods

Походу ЮА рано слился!

China retaliates with tariffs on $75 billion of US goods
https://edition.cnn.com/2019/08/23/busi ... index.html
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:05

  akolesni1988 написав:UA так куда все таки сдали золото? и была ли экспертиза?

Ювелирам.
Чиркали об специальный камень и наносили кислоту.
Делалось для спокойствия заказчика ювелиров.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:10

  vladus17 написав:Походу ЮА рано слился!

China retaliates with tariffs on $75 billion of US goods
https://edition.cnn.com/2019/08/23/busi ... index.html

Ещё ни разу верхи по золоту не угадывал :mrgreen:
В прошлый раз тоже около 1500 продал, а оно выше 1700 сходило.
Х-р с ним. Нужно и людям дать заработать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 17:15

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  UA написав:Ювелирам.
Чиркали об специальный камень и наносили кислоту.
Делалось для спокойствия заказчика ювелиров.

И что вскрывали запаяные заводские упаковки?!!
Или у вас литъе было?
  UA написав:Ещё ни разу верхи по золоту не угадывал :mrgreen:
В прошлый раз тоже около 1500 продал, а оно выше 1700 сходило.
Х-р с ним. Нужно и людям дать заработать.

С одной стороны - топ не поймать(ровно как и боттом). Но, кажется мне, что 1500 далеко от топа в этот раз...
Хотя хорошо если сразу есть куда деньги пристроить, купить квариру, обновить машину например.
Кстати хорошо для тех кто копил деньги в золоте на квартиру последние лет 5!
vladus17
 
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