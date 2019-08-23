Дональд Трамп впервые призвал ФРС запустить программу покупки активов (QE)
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:32
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Трамп требует -1% по ставке и скромное КУЕ ...хотя бы на пол шишечки
Дональд Трамп впервые призвал ФРС запустить программу покупки активов (QE)
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:01
Пристроил дороже чем покупают банки.
Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:47
China retaliates with tariffs on $75 billion of US goods
Походу ЮА рано слился!
China retaliates with tariffs on $75 billion of US goods
Додано: Суб 24 сер, 2019 17:05
Додано: Суб 24 сер, 2019 17:10
Ещё ни разу верхи по золоту не угадывал
В прошлый раз тоже около 1500 продал, а оно выше 1700 сходило.
Х-р с ним. Нужно и людям дать заработать.
Додано: Суб 24 сер, 2019 17:15
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
И что вскрывали запаяные заводские упаковки?!!
Или у вас литъе было?
С одной стороны - топ не поймать(ровно как и боттом). Но, кажется мне, что 1500 далеко от топа в этот раз...
Хотя хорошо если сразу есть куда деньги пристроить, купить квариру, обновить машину например.
Кстати хорошо для тех кто копил деньги в золоте на квартиру последние лет 5!
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