kalinavalera1 написав: Пристроили в частные руки или в банк ? Это важно . И по чем ? Сейчас все плохо продается, я имею в виду обычные товары. Значит торговцы не переводят гривну в доллар. А это значит , что у валютчиков товар тоже не особо берут. А "вспотели " почему ?
UA написав:Ювелирам. Чиркали об специальный камень и наносили кислоту. Делалось для спокойствия заказчика ювелиров.
И что вскрывали запаяные заводские упаковки?!! Или у вас литъе было?
UA написав:Ещё ни разу верхи по золоту не угадывал В прошлый раз тоже около 1500 продал, а оно выше 1700 сходило. Х-р с ним. Нужно и людям дать заработать.
С одной стороны - топ не поймать(ровно как и боттом). Но, кажется мне, что 1500 далеко от топа в этот раз... Хотя хорошо если сразу есть куда деньги пристроить, купить квариру, обновить машину например. Кстати хорошо для тех кто копил деньги в золоте на квартиру последние лет 5!
Ещё ни разу верхи по золоту не угадывал В прошлый раз тоже около 1500 продал, а оно выше 1700 сходило. Х-р с ним. Нужно и людям дать заработать.
Прошлый раз, вообще-то, на 1900 сходило. Ну, шо, новый кризис, фонда валится, и сегодня Израиль валится весь день, несмотря на попытки Трампа заговорить ситуацию. Еше и G7 без коммюнике. Завтра золото 1600, до конца недели 1800?