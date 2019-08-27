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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1965196619671968
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 22:25

КуЕ-4 уже стартовало?
Интересно, что на этой неделе, впервые после окончания QE в конце 2014 года, казначейские облигации Федерального резерва выросли *на балансе* (жёлтые столбцы ниже). Увеличение на 8 миллиардов долларов - это первое, что произошло после окончания QE почти 5 лет назад, и это произошло после того, как QT (количественное ужесточение) замедлилось с середины 2019 года. Однако резкое увеличение казначейских запасов все еще немного шокирует. Не могу сказать, был ли это один раз ... но это заслуживает немного большего внимания.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:27

Серебро летит вверх, а в банках старая цена, что за прикол.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Переживут ли центральные банки следующий кризис?
https://www.vestifinance.ru/articles/124045
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:12

Банки уже отдают серебро дешевле биржевой цены. Спешите!
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Спешите!


Не кричите, зачем оно вам надо.
Кто захочет, тот возьмёт....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:01

  Чукча2 написав:
  hxbbgaf написав:Спешите!


Не кричите, зачем оно вам надо.
Кто захочет, тот возьмёт....

Он же его и толкает, а клиент все не идет...
Вот и приходится пускать вход такие кардинальные меры как загон на форумах.
Клиент предпочитает выпить, закусить, погулять, сьездить на море и тд.
А в серебро влошится не желает, нету времени, жизнь слишком коротка.

Хбебегав не согласен, ведь только накопив достаточное количество серебра для построения серебрянного гроба -человек может обрести душевное спокойствие/равновесие/эквалибриум и познать смысл бытия :!:

А море, выпивку и женщин оставте для тех кто не понимает что баску ,,скоро,, криндец :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:34

Цена продажи уже ниже мировой цены. Но что-то такое подозрение, что в банках уже ничего нету.
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