Интересно, что на этой неделе, впервые после окончания QE в конце 2014 года, казначейские облигации Федерального резерва выросли *на балансе* (жёлтые столбцы ниже). Увеличение на 8 миллиардов долларов - это первое, что произошло после окончания QE почти 5 лет назад, и это произошло после того, как QT (количественное ужесточение) замедлилось с середины 2019 года. Однако резкое увеличение казначейских запасов все еще немного шокирует. Не могу сказать, был ли это один раз ... но это заслуживает немного большего внимания.