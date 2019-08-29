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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 29 сер, 2019 21:03
kotyk222 написав:
Шановне панство, хто в курсі, чому НБУ перестав після 31 липня публікувати на сайті закупівельні ціни на брухт дорогоцінних металів? Що змінилось?
Его жестоко на..пали, подсунули какие-то железяки в Одессе вместо золота.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:05
Стата красная, продажи жилья -2.5% ожидалось 0%. В чем опять причина оптимизма? Похоже на манипуляцию для распродажи переоцененной фонды и скупки драг. металлов. Не ведитесь, идем на новые хаи.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:14
hxbbgaf написав: kotyk222 написав:
Шановне панство, хто в курсі, чому НБУ перестав після 31 липня публікувати на сайті закупівельні ціни на брухт дорогоцінних металів? Що змінилось?
Его жестоко на..пали, подсунули какие-то железяки в Одессе вместо золота.
Історії 5 років, а курси не поновлюють з 1 серпня. Краще було б просто промовчати
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