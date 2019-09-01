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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1967196819691970
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 12:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kotyk222 написав:для 2/3 населення метали - неліквід

Для 2/3 населення люба інвестиція окрім Євробляхи - це неліквід.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 13:35

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Отрицательные ставки приводят к тому, что некуда девать деньги, кроме как в драг. металлы.

Прям некуда. А как же недвиж, крипта, акции и тд и тп? Или вы считаете что по ним тоже отрицательная доходность?

Недвиж - очень много денег надо, да и тоже риски, не забываем, в какой стране живем, крипта - это пустое место, финансовая пирамида, акции - во-первых, у нас нет фондового рынка, во-вторых, на мировом, особенно на американском фондовом рынке сейчас пузырь, он вырос в несколько раз за последние несколько лет, это плюс к рискам с брокерами.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 13:37

  kotyk222 написав: А які банки реально приймають метали? Не у великих містах, в провінції? Після того як позакривали більшість відділень НБУ в обласних центрах для 2/3 населення метали - неліквід

Табличка ж есть на финансах. По крайней мере, РВС, Юнекс и Индустриал. В провинции не знаю. Если сложно съездить в областной центр, то, наверное, не стоит. Еще бы в селе спросили в какой хате какая бабка принимает.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 14:46

  hxbbgaf написав:
  kotyk222 написав: А які банки реально приймають метали? Не у великих містах, в провінції? Після того як позакривали більшість відділень НБУ в обласних центрах для 2/3 населення метали - неліквід

Табличка ж есть на финансах. По крайней мере, РВС, Юнекс и Индустриал. В провинции не знаю. Если сложно съездить в областной центр, то, наверное, не стоит. Еще бы в селе спросили в какой хате какая бабка принимает.

І вдруге пук в муку. Або читай на що відповідаєш, або мовчи. Від сили до десятка міст в тій табличці. Отже переважна більшість обласних центрів України - села???
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 21:13

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Недвиж - очень много денег надо, да и тоже риски, не забываем, в какой стране живем, крипта - это пустое место, финансовая пирамида, акции - во-первых, у нас нет фондового рынка, во-вторых, на мировом, особенно на американском фондовом рынке сейчас пузырь, он вырос в несколько раз за последние несколько лет, это плюс к рискам с брокерами.

Вы сейчас перечисляете минусы той или инной инвестиции. Однако изначально вопрос стоял в другом, существуют ли альтернативные варианты инвестирования драг металлам. Начто ответ однозначно - да.
Обсуждать плюсы и минусы каждой отдельно - это уже совсем другая тема разговора.
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