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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:32
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Отрицательные ставки приводят к тому, что некуда девать деньги, кроме как в драг. металлы.
Прям некуда. А как же недвиж, крипта, акции и тд и тп? Или вы считаете что по ним тоже отрицательная доходность?
Конечно, риски велики
Та же недвига падает в цене - у нас народ едет отсюда - кто куда сможет, и нужно платить коммуналку высокую. Крипта - ни чем не обеспечена, даже честным словом ФРС
Акции? Все это может легко падать в цене и обесцениться, и доходность бывает отрицательная. Если вы сдаете недвигу - то еще можно что-то получать плюсом. Но тут много проблем , которыми нужно заниматься постоянно. А золото всегда растет. Пусть очень медленно , но уверенно. Главный козырь золота - надежность. А говорить о надежности крипты ?! Конечно нужно диверсифицировать риски. Но обычно надежной защитой и является золото.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:39
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Но по суммам и возможностям
Какие суммы? В селе можно и за 10тыс грн хатку купить.
Определенные риски есть везде, и в драг.металлах само собой.
Хата в глухом селе - это не инвестиция - а выброшенные деньги. Если я верно понимаю - слово " инвестиция" означает - средство для получения прибыли? кому вы станете сдавать эту хатку в глухом селе ?
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Додано: Вів 03 вер, 2019 13:55
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Недвиж - очень много денег надо, да и тоже риски, не забываем, в какой стране живем, крипта - это пустое место, финансовая пирамида, акции - во-первых, у нас нет фондового рынка, во-вторых, на мировом, особенно на американском фондовом рынке сейчас пузырь, он вырос в несколько раз за последние несколько лет, это плюс к рискам с брокерами.
Вы сейчас перечисляете минусы той или инной инвестиции. Однако изначально вопрос стоял в другом, существуют ли альтернативные варианты инвестирования драг металлам. Начто ответ однозначно - да.
Обсуждать плюсы и минусы каждой отдельно - это уже совсем другая тема разговора.
Нет, мы же не в детском садике, где участников интересуют теоретические "виды инвестиций". А нас интересуют конкретно альтернатива золоту - если таковая имеется - с аналогичным уровнем надежности, или реально "инвестиция" - то есть- средство получения прибыли. На сколько я в курсе - недвига сдается только там - где много рабочих мест , в развитых промышленные зоны или в курортно- туристической местности в сезон. Там где нет работы - квартиры не снимают. А что касается сдачи драгметалла в селе - то можно сдать в ломбард. Потери не так уж велики. Продать золото на много легче чем, домик, хату - квартиру. И если речь о сельской местности - то акции и крипту тем более трудно продать в сельмаге.
Ни недвига , ни акции , ни крипта вам не датут гарантированную прибыль. А золото даст. Но возможно лет через 20....... Думаю это будет на много быстрее - но риск золота таков, что прирост может случиться не скоро. Риск других , предложенных вами "инвестиций" в том, что они могут превратиться в пыль через 10 лет ( наш жилой фонд уже давно пережил свой срок годности, и повсеместно идет перепланировка с последующим обвалом стен, эти вложения могут совсем разрушиться, исчезнуть или просто приносить убытки.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:56
Господа, а что это за интересные объявления в "заявках физлиц" о покупке золотых слитков по 47-50 гривен за грамм? По объявлениям не покупал, но "зацепил" взглядом на баннере и пошёл почитать. Так их там много таких.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 21:50
kalinavalera1 написав:
А золото даст. Но возможно лет через 20
Золото вам прибыли никакой не даст (если вы не спекуль). Оно лишь сохранит покупательную способность денег.
Странно что вы на этом форуме так долго а еще не поняли элементарного.
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vladus17
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:32
vladus17 написав: kalinavalera1 написав:
А золото даст. Но возможно лет через 20
Золото вам прибыли никакой не даст (если вы не спекуль). Оно лишь сохранит покупательную способность денег.
Странно что вы на этом форуме так долго а еще не поняли элементарного.
А что даст? Что дает, там риски запредельные. Да и золото иногда дает, так как мировая элита для его непривлекательности делает так, чтоб оно несколько лет росло с запасом, а потом несколько лет падало, чтоб трещать, что теперь золото никому не надо, всем надо только доллар, и потом как все накупят доллара, оно опять улетает в разы.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:50
M-Audio написав:
Господа, а что это за интересные объявления в "заявках физлиц" о покупке золотых слитков по 47-50 гривен за грамм? По объявлениям не покупал, но "зацепил" взглядом на баннере и пошёл почитать. Так их там много таких.
Долларов, наверное. Вы как с Луны.
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