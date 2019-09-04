Мне далеко до местных гуру, и отчасти я шлимазл, но...
подождите конца сентября, пройдут два заседания ЕЦБ и ФРС и будет виден вектор...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:30
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:40
Когда будет виден вектор уже будет цена соответствующая.
Я думаю потихоньку надо начинать сливать.
Сказали бы вам год назад что будет возможность слить по 1550 слили бы? Тогда ответ был бы однозначен. А как только на этих цифрах сразу другие мысли появляются
Имхо лучше недозаработаная прибыль чим прямой убыток.
ПС цена добычи такая же как и год назад. Весь этот рост на эмоциях и только.
ПС2 не отрицаю что может быть и 1600+. Знал бы прикуп жил бы в ... Маями (нах то Сочи )
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