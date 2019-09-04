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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1969197019711972
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:30

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  odessit2007 написав:вот что теперь делать?


Мне далеко до местных гуру, и отчасти я шлимазл, но...

подождите конца сентября, пройдут два заседания ЕЦБ и ФРС и будет виден вектор...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:40

  Чукча2 написав:
  odessit2007 написав:вот что теперь делать?


Мне далеко до местных гуру, и отчасти я шлимазл, но...

подождите конца сентября, пройдут два заседания ЕЦБ и ФРС и будет виден вектор...

Когда будет виден вектор уже будет цена соответствующая.
Я думаю потихоньку надо начинать сливать.
Сказали бы вам год назад что будет возможность слить по 1550 слили бы? Тогда ответ был бы однозначен. А как только на этих цифрах сразу другие мысли появляются :)
Имхо лучше недозаработаная прибыль чим прямой убыток.

ПС цена добычи такая же как и год назад. Весь этот рост на эмоциях и только.

ПС2 не отрицаю что может быть и 1600+. Знал бы прикуп жил бы в ... Маями (нах то Сочи :mrgreen: )
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:12

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:Сказали бы вам год назад что будет возможность слить по 1550 слили бы?

так мне и сказали год назад
я же тут писал
правда в сроках лоханулись

П.С.
до убытка там далеко)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 15:34

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  odessit2007 написав:так мне и сказали год назад
я же тут писал
правда в сроках лоханулись

П.С.
до убытка там далеко)

Кто вам говорил? Если можно ссылку. Буду следить за постами этого гуру))

Сейчас много кому далеко до убытков по драг. мет. Но нужно понимать что это только визуальная прибыль. Ее надо фиксить. А то так и останется визуальной.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:41

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ралли золота и серебра завершилось. Золото и серебро, как и следовало ожидать, ушло в крутое пике. Кто не слился на пике, будет кусать локти.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:54

  vladus17 написав:kalinavalera1
Когда вам говорят что вы неправы - это не хамство.
Используя вашу методику вычисления можно играться цифрами как угодно. Используя вас же пример недвига против золото , только за последние 9 лет вместо 12ти. То выходит что если купить золото в 2012 на пике за 1900$ или вместо этого просто положить деньги в матрасс (а еще лучше на депо в надежнем банке) и купить однушке на дне (в 2016-17?), то выйдет что недвига лучше , а золото в пролете по крупному.

Жанглировать цифрами можно как в пользу одного аргумента так и в пользу другого.
Но если брать медиану в 90% случаев и отклонить девиацию -10%( 5% вер и 5% низ) то выйдет то что я вам и говорил. Золото сохранило свою покупательную способность ,не преобрело ее и не потеряло, за последние Х тыс лет или за последние 50 лет одинаково.

Что бы в вашем словоблудии появился какой-то смысл - определитесь - как и в чем вы измеряете "покупательную способность" ? Ваш набор слов - полная бессмыслица. Я пишу простые и понятные вещи, которые работают. И то, что доллар от инфляции защищается золотом для меня первейшая истина. И не вам мне это сообщать. Даже смешно. Но не все так просто и однозначно - как вы нам вещаете. Нудно вас читать То что вы наерундили - это ни о чем. Это вы постоянно пишете , что доллару уже завтра .... ? Так же примитивно и не о чем. Когда нибудь доллару будет плохо. Не так что бы совсем трындец, но может сильно упасть в цене. Но это пока не предсказуемо. И ваши заявления только сбивают с толку. Так как всем важно знать имеенно когда конкретно на сколько же доллар упадет. А не теоретическое заявление ни о чем. Анвлогично с " покупательной способностью". Понимать и вычислять " покупательную способность чего-бы то ни было" не просто, и не так однозначно как вы вещаете. И на каждый момент ситуация меняется с покупательной способностью, так как тут важен спрос на определенные группы товара. Если єто не ясно - поясню. Давайте по делу пишите. А то нудно и ни о чем.
kalinavalera1
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