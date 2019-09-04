Додано: Чет 05 вер, 2019 16:54

vladus17 написав: kalinavalera1

Когда вам говорят что вы неправы - это не хамство.

Используя вашу методику вычисления можно играться цифрами как угодно. Используя вас же пример недвига против золото , только за последние 9 лет вместо 12ти. То выходит что если купить золото в 2012 на пике за 1900$ или вместо этого просто положить деньги в матрасс (а еще лучше на депо в надежнем банке) и купить однушке на дне (в 2016-17?), то выйдет что недвига лучше , а золото в пролете по крупному.



Жанглировать цифрами можно как в пользу одного аргумента так и в пользу другого.

Но если брать медиану в 90% случаев и отклонить девиацию -10%( 5% вер и 5% низ) то выйдет то что я вам и говорил. Золото сохранило свою покупательную способность ,не преобрело ее и не потеряло, за последние Х тыс лет или за последние 50 лет одинаково. Когда вам говорят что вы неправы - это не хамство.Используя вашу методику вычисления можно играться цифрами как угодно. Используя вас же пример недвига против золото , только за последние 9 лет вместо 12ти. То выходит что если купить золото в 2012 на пике за 1900$ или вместо этого просто положить деньги в матрасс (а еще лучше на депо в надежнем банке) и купить однушке на дне (в 2016-17?), то выйдет что недвига лучше , а золото в пролете по крупному.Жанглировать цифрами можно как в пользу одного аргумента так и в пользу другого.Но если брать медиану в 90% случаев и отклонить девиацию -10%( 5% вер и 5% низ) то выйдет то что я вам и говорил. Золото сохранило свою покупательную способность ,не преобрело ее и не потеряло, за последние Х тыс лет или за последние 50 лет одинаково.

Что бы в вашем словоблудии появился какой-то смысл - определитесь - как и в чем вы измеряете "покупательную способность" ? Ваш набор слов - полная бессмыслица. Я пишу простые и понятные вещи, которые работают. И то, что доллар от инфляции защищается золотом для меня первейшая истина. И не вам мне это сообщать. Даже смешно. Но не все так просто и однозначно - как вы нам вещаете. Нудно вас читать То что вы наерундили - это ни о чем. Это вы постоянно пишете , что доллару уже завтра .... ? Так же примитивно и не о чем. Когда нибудь доллару будет плохо. Не так что бы совсем трындец, но может сильно упасть в цене. Но это пока не предсказуемо. И ваши заявления только сбивают с толку. Так как всем важно знать имеенно когда конкретно на сколько же доллар упадет. А не теоретическое заявление ни о чем. Анвлогично с " покупательной способностью". Понимать и вычислять " покупательную способность чего-бы то ни было" не просто, и не так однозначно как вы вещаете. И на каждый момент ситуация меняется с покупательной способностью, так как тут важен спрос на определенные группы товара. Если єто не ясно - поясню. Давайте по делу пишите. А то нудно и ни о чем.