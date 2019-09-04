Мне далеко до местных гуру, и отчасти я шлимазл, но...
подождите конца сентября, пройдут два заседания ЕЦБ и ФРС и будет виден вектор...
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:30
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:40
Когда будет виден вектор уже будет цена соответствующая.
Я думаю потихоньку надо начинать сливать.
Сказали бы вам год назад что будет возможность слить по 1550 слили бы? Тогда ответ был бы однозначен. А как только на этих цифрах сразу другие мысли появляются
Имхо лучше недозаработаная прибыль чим прямой убыток.
ПС цена добычи такая же как и год назад. Весь этот рост на эмоциях и только.
ПС2 не отрицаю что может быть и 1600+. Знал бы прикуп жил бы в ... Маями (нах то Сочи )
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:12
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
так мне и сказали год назад
я же тут писал
правда в сроках лоханулись
П.С.
до убытка там далеко)
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:34
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Кто вам говорил? Если можно ссылку. Буду следить за постами этого гуру))
Сейчас много кому далеко до убытков по драг. мет. Но нужно понимать что это только визуальная прибыль. Ее надо фиксить. А то так и останется визуальной.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:41
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ралли золота и серебра завершилось. Золото и серебро, как и следовало ожидать, ушло в крутое пике. Кто не слился на пике, будет кусать локти.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:54
Что бы в вашем словоблудии появился какой-то смысл - определитесь - как и в чем вы измеряете "покупательную способность" ? Ваш набор слов - полная бессмыслица. Я пишу простые и понятные вещи, которые работают. И то, что доллар от инфляции защищается золотом для меня первейшая истина. И не вам мне это сообщать. Даже смешно. Но не все так просто и однозначно - как вы нам вещаете. Нудно вас читать То что вы наерундили - это ни о чем. Это вы постоянно пишете , что доллару уже завтра .... ? Так же примитивно и не о чем. Когда нибудь доллару будет плохо. Не так что бы совсем трындец, но может сильно упасть в цене. Но это пока не предсказуемо. И ваши заявления только сбивают с толку. Так как всем важно знать имеенно когда конкретно на сколько же доллар упадет. А не теоретическое заявление ни о чем. Анвлогично с " покупательной способностью". Понимать и вычислять " покупательную способность чего-бы то ни было" не просто, и не так однозначно как вы вещаете. И на каждый момент ситуация меняется с покупательной способностью, так как тут важен спрос на определенные группы товара. Если єто не ясно - поясню. Давайте по делу пишите. А то нудно и ни о чем.
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:06
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:09
Ха! Фиксить можно всегда успеть, вот уж не думаю что золото уйдет резко вниз. Фиксить есть смысл только перед существенным спадом. А иначе - за чем ? Потопчется металл и опять станет расти. Конечно я считаю на месяцы. По дням колебания не знаю.
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:10
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
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