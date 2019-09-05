Додано: Чет 05 вер, 2019 22:13

hxbbgaf В целом вас поддерживаю и Чукчу. Что бы получить прибыль на металле нужно время и терпение. Но металл в конечном итоге всегда растет. Кому срочно нужно продать - это уже другой подход. Мне кажется рост будет продолжаться. Все говорят про экономический кризис - а это верный знак для роста. Другой вопрос на сколько и когда будет расти ? Это не знаю. Но склоняюсь думать через пол года , а то и раньше 1 700 увидим. Я заметил, что часто - после последнего взлета ракетой и спада, со временем, черз несколько лет - золото таки выходит на тот уровень цен , что когда-то ракетой взлетало на краткосрок, и со временем уже топчется на этой цене. Уверенности , что выйдет на 1800 нет. Но по логике вещей это возможно. Предпосылок к падению цены не вижу пока реальных. В том что сильно вниз не уйдем почти уверен.