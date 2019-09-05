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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:13
hxbbgaf В целом вас поддерживаю и Чукчу. Что бы получить прибыль на металле нужно время и терпение. Но металл в конечном итоге всегда растет. Кому срочно нужно продать - это уже другой подход. Мне кажется рост будет продолжаться. Все говорят про экономический кризис - а это верный знак для роста. Другой вопрос на сколько и когда будет расти ? Это не знаю. Но склоняюсь думать через пол года , а то и раньше 1 700 увидим. Я заметил, что часто - после последнего взлета ракетой и спада, со временем, черз несколько лет - золото таки выходит на тот уровень цен , что когда-то ракетой взлетало на краткосрок, и со временем уже топчется на этой цене. Уверенности , что выйдет на 1800 нет. Но по логике вещей это возможно. Предпосылок к падению цены не вижу пока реальных. В том что сильно вниз не уйдем почти уверен.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:43
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.
П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:11
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
После такого рывка, коррекция давно назрела, но глобальных причин пока не видно...
А тем временем, скрытое КУЕ идёт уже с месяц...погладим не результаты заседаний
Deutsche Bank: отрицательные ставки убивают экономику.
Золото превысит $1600, так как ФРС снова снизит ставку в сентябре.
Сбой в ФРС: регулятор не смог выкупить бумаги с рынка
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:13
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Золото и серебро камнем вниз, это говорит о том, что фундаментальных причин для роста не было. Был ситуативный всплеск.
В драгметаллы уже давно не вкладываюсь, в 2011 году с золотом и серебром окончательно распрощался, трудно прогнозировать ситуативные всплески, а держать драгметаллы в надежде на фундаментальный рост, когда нибудь, через много лет не интересно.
Позавчера сделал подсчет роста золота и серебра за последний год: золото выросло на 25%, серебро на 33%, но до этого держатели драгметаллов находились 6 лет в печали. Недостаток драгметаллов еще в том, что при продаже приходится терять на комиссиях.
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