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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1970197119721973
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:13

hxbbgaf В целом вас поддерживаю и Чукчу. Что бы получить прибыль на металле нужно время и терпение. Но металл в конечном итоге всегда растет. Кому срочно нужно продать - это уже другой подход. Мне кажется рост будет продолжаться. Все говорят про экономический кризис - а это верный знак для роста. Другой вопрос на сколько и когда будет расти ? Это не знаю. Но склоняюсь думать через пол года , а то и раньше 1 700 увидим. Я заметил, что часто - после последнего взлета ракетой и спада, со временем, черз несколько лет - золото таки выходит на тот уровень цен , что когда-то ракетой взлетало на краткосрок, и со временем уже топчется на этой цене. Уверенности , что выйдет на 1800 нет. Но по логике вещей это возможно. Предпосылок к падению цены не вижу пока реальных. В том что сильно вниз не уйдем почти уверен.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Но металл в конечном итоге всегда растет.
Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.
П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:11

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

После такого рывка, коррекция давно назрела, но глобальных причин пока не видно...

А тем временем, скрытое КУЕ идёт уже с месяц...погладим не результаты заседаний

Deutsche Bank: отрицательные ставки убивают экономику.
http://www.profinance.ru/news/2019/09/0 ... omiku.html

Золото превысит $1600, так как ФРС снова снизит ставку в сентябре.
http://www.profinance.ru/news/2019/09/0 ... yabre.html


Сбой в ФРС: регулятор не смог выкупить бумаги с рынка
https://www.vestifinance.ru/articles/124550
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:13

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Золото и серебро камнем вниз, это говорит о том, что фундаментальных причин для роста не было. Был ситуативный всплеск.
В драгметаллы уже давно не вкладываюсь, в 2011 году с золотом и серебром окончательно распрощался, трудно прогнозировать ситуативные всплески, а держать драгметаллы в надежде на фундаментальный рост, когда нибудь, через много лет не интересно.
Позавчера сделал подсчет роста золота и серебра за последний год: золото выросло на 25%, серебро на 33%, но до этого держатели драгметаллов находились 6 лет в печали. Недостаток драгметаллов еще в том, что при продаже приходится терять на комиссиях.
Дядюшка Скрудж
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:34

  odessit2007 написав:
  vladus17 написав:Сказали бы вам год назад что будет возможность слить по 1550 слили бы?

так мне и сказали год назад
я же тут писал
правда в сроках лоханулись

П.С.
до убытка там далеко)

Не хочу показаться наглим, но с Вас бутылочка вискаря, если вчера слить успели :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

На 20 баксов просело, уже криков на всё село...что за люди
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Дядюшка Скрудж написав:Золото и серебро камнем вниз, это говорит о том, что фундаментальных причин для роста не было.

Так и запишем. :)
Пума
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:36

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Но металл в конечном итоге всегда растет.
Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.
П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.

Опять ни о чем и не в попоад. Я же вам пример привел. 10-12 лет назад 2 кг золота - єто была цена 1 квартиры. Сегодня за 2 кг золота можно 3 таких квартиры купить. Рост в 3 раза. Проснитесь!!! Все не так , как вы пишите. Вы мне еще цитату из книжки тут разместите и на авторитета сошлитесь, " я с вас ржу - не могу". И при чем тут ваши деньги ? Вы вообще все не в попад. Я на вас не могу обижаться, надо же такое придумать. Я никогда не обидчивый. :mrgreen:
Ясно же - что золото занижено было искусственно и оно именно РАСТЕТ в цене. Если смогут ---- его опять опустят. И на это нужно БДИТЬ Не понял к чему вы еще и деньги мостите тут же ? У вас нет ни одного конкретно аргумента и логического довода. И это ясно - таких доводов нет. Вы пишете вырванные из контектста банальности (благоглупости) ни о чем. По ходу их ( эти банальности ) нужно знать - только для того что бы понимать по какой причине в каждом конкретном случае они не работают. И это как правило разные причины. И исходя из них - из этих разных причин можно делать полезные выводы. Суть поняли ? Ваша аксиома - НЕ РАБОТАЕТ. Иначе все бы знали цену золота на перед. Но почему-то самые опытные и одиозные финансисты - пишут - что они всегда пролетают с золотом.

Вы глупо мыслите - извините за резкое слово! В идеальных условиях - именно так должно быть, как вы пишите. Я сам всегда это пишу - когда начинаю строить логическую цепочку. Это если исходить из того, что золото постоянно идеально компенсировало инфляцию доллара, других валют и потребительской коринки А так не бывает . И уже давно на рынке золота манипуляции.

Хотя в данном периоде - инфляция так велика - что золото вряд ли смогут искусственно занижать и дальше. сегодня есть смысл смотреть на инфляцию, согласен. Но по сути пока очень далеко , что бы цена золота отражала уровень инфляции. Я вам привел конкретный пример. И все разжевал. Инфляция доллара на 50% может дать прирост цены золота на 20% . К примеру. Часто цена золота вообще не отражала инфляцию. Меньше читайте глупых книжек. И больше шевелите мозгом и фактами в реальной жизни.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:53

kalinavalera1 Продав любой актив на пике - вы уже заработали. Купив же актив на локальном дне - тоже.
Краткость мать таланта. У вас не пост а какой то понос слов. Научитесь выражать мысль как то проще и короче. Не возможно читать. Финансовый форум всетаки ,а не балабол.юа
vladus17
 
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