Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:36

vladus17 написав: kalinavalera1 написав: Но металл в конечном итоге всегда растет. Но металл в конечном итоге всегда растет. Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.

П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах. Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.

Опять ни о чем и не в попоад. Я же вам пример привел. 10-12 лет назад 2 кг золота - єто была цена 1 квартиры. Сегодня за 2 кг золота можно 3 таких квартиры купить. Рост в 3 раза. Проснитесь!!! Все не так , как вы пишите. Вы мне еще цитату из книжки тут разместите и на авторитета сошлитесь, " я с вас ржу - не могу". И при чем тут ваши деньги ? Вы вообще все не в попад. Я на вас не могу обижаться, надо же такое придумать. Я никогда не обидчивый.Ясно же - что золото занижено было искусственно и оно именно РАСТЕТ в цене. Если смогут ---- его опять опустят. И на это нужно БДИТЬ Не понял к чему вы еще и деньги мостите тут же ? У вас нет ни одного конкретно аргумента и логического довода. И это ясно - таких доводов нет. Вы пишете вырванные из контектста банальности (благоглупости) ни о чем. По ходу их ( эти банальности ) нужно знать - только для того что бы понимать по какой причине в каждом конкретном случае они не работают. И это как правило разные причины. И исходя из них - из этих разных причин можно делать полезные выводы. Суть поняли ? Ваша аксиома - НЕ РАБОТАЕТ. Иначе все бы знали цену золота на перед. Но почему-то самые опытные и одиозные финансисты - пишут - что они всегда пролетают с золотом.Вы глупо мыслите - извините за резкое слово! В идеальных условиях - именно так должно быть, как вы пишите. Я сам всегда это пишу - когда начинаю строить логическую цепочку. Это если исходить из того, что золото постоянно идеально компенсировало инфляцию доллара, других валют и потребительской коринки А так не бывает . И уже давно на рынке золота манипуляции.Хотя в данном периоде - инфляция так велика - что золото вряд ли смогут искусственно занижать и дальше. сегодня есть смысл смотреть на инфляцию, согласен. Но по сути пока очень далеко , что бы цена золота отражала уровень инфляции. Я вам привел конкретный пример. И все разжевал. Инфляция доллара на 50% может дать прирост цены золота на 20% . К примеру. Часто цена золота вообще не отражала инфляцию. Меньше читайте глупых книжек. И больше шевелите мозгом и фактами в реальной жизни.