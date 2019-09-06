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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1971197219731974
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Вы даже не знаете , что финансовые схемы - не выражаются "кратко" в угоду особо тупым ? Не ну... ваше заявление "Продав любой актив на пике - вы уже заработали. Купив же актив на локальном дне - тоже." это кратко. :mrgreen: Токо за чем вы тут устраиваете балабол. юа ? Вы ничего по сути не сообщили, только хамите. Ветка из-за вас стала не выносимо - гнусной. Ни о чем , еще и по-хамски ни о чем. Не буду вам отвечать, и вы мне не пишите , а ваши оценки - ставьте тем - кто ниже вас по развитию и хочет у вас поучиться. Мне вы дать ничего не можете - так что отвяжитесь. Это кратко ? "отвянь, дядьку!" - вам абы нахамить. Ваши ценные поучения типа "Продав любой актив на пике - вы уже заработали. Купив же актив на локальном дне - тоже". такие ценные "мысли" сбегутся читать все финансисты мира. И что особо ценно - у вас все посты -такое "ценное" ..

Если раньше в ваших постах было 98% чепухи, то я смотрю вы уже на 100% чепуху перешли.
И к чему был этот пост? Какой полезной информацией вы поделились с форумом?
Вам за этот пост и другие надо награду вручить ,,БалаболЮА на ФинансЮА,,
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:30

  vladus17 написав:
  kalinavalera1 написав:Если раньше в ваших постах было 98% чепухи, то я смотрю вы уже на 100% чепуху перешли.
И к чему был этот пост? Какой полезной информацией вы поделились с форумом?
Вам за этот пост и другие надо награду вручить ,,БалаболЮА на ФинансЮА,,

Это вы сами о себе ? 100% верно. И ваш все посты такие 100%. Отвяжись тролль.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 15:46

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Это вы сами о себе ? 100% верно. И ваш все посты такие 100%. Отвяжись тролль.

Может еще заплачешь? Вас наверное в детском садике и в школе часто обижали. Сразу видно плакса.
vladus17
 
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  #<1 ... 1971197219731974
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