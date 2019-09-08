kalinavalera1 написав:

Вы даже не знаете , что финансовые схемы - не выражаются "кратко" в угоду особо тупым ? Не ну... ваше заявление "Продав любой актив на пике - вы уже заработали. Купив же актив на локальном дне - тоже." это кратко.Токо за чем вы тут устраиваете балабол. юа ? Вы ничего по сути не сообщили, только хамите. Ветка из-за вас стала не выносимо - гнусной. Ни о чем , еще и по-хамски ни о чем. Не буду вам отвечать, и вы мне не пишите , а ваши оценки - ставьте тем - кто ниже вас по развитию и хочет у вас поучиться. Мне вы дать ничего не можете - так что отвяжитесь. Это кратко ? "отвянь, дядьку!" - вам абы нахамить. Ваши ценные поучения типа "Продав любой актив на пике - вы уже заработали. Купив же актив на локальном дне - тоже". такие ценные "мысли" сбегутся читать все финансисты мира. И что особо ценно - у вас все посты -такое "ценное" ..