Додано: Пон 09 вер, 2019 13:56

Lion+ написав: vladus17 написав: kalinavalera1 написав: Но металл в конечном итоге всегда растет. Но металл в конечном итоге всегда растет. Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.

П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах. Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.

Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.

Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться. Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.

Возможно вчерашний школьник какой-то пишет, он все равно ничего не понимает. Человек способен понять только то, что у него есть в ЗВР в Зоне Ближайшего Развития. Человек не может прыгнуть сразу через 10 ступенек. У него даже нет ясности в понимании, что такое цена золота. У него есть псевдопонятие - про "настоящую цену золота" и про "переоцененное золото". Никакой "настоящей " - цены золота нет в принципе. А "настоящая цена" денег - для него какая ? Это цена бумаги , на которой деньги напечатаны ?Я даже не хочу спорить об этом. Если бы за этим стояла какая-то умная мысль , интересный контекст - то можно было бы вникать, но это ни о чем. Мы учитываем цену , вернее динамику цены - по которой актив сегодня продается. И смотрим на эту цену. Остальные подходы к "назначению настоящей " цены не актуально. Если у человека нет понятийного аппарата по теме , нет ординарной культуры мышления и общения - тогда все бесполезно. Я старался ему пояснить и общался с ним вежливо. Но это не его уровень. Любая цена - это подвижный процесс и его нужно так и воспринимать . Примитивное мышление не может оперировать процессами в движении, динамикой цен и их анализировать. Для некоторых людей есть "настоящая цена" - это что-то такое неизменное - типа железобетонное? Но от так мыслит. У него не та программа заложена в мышление.Меня интересует тема Брекзита. Когда этот процесс начинался - он отразился на золоте. Золото пошло в рост. Вряд ли сейчас это сыграет роль, скорее ждем понижение ставки ?