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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:24
kalinavalera1 написав:
Вы даже не знаете , что финансовые схемы - не выражаются "кратко" в угоду особо тупым ? Не ну... ваше заявление "Продав любой актив на пике - вы уже заработали. Купив же актив на локальном дне - тоже." это кратко.
Токо за чем вы тут устраиваете балабол. юа ? Вы ничего по сути не сообщили, только хамите. Ветка из-за вас стала не выносимо - гнусной. Ни о чем , еще и по-хамски ни о чем. Не буду вам отвечать, и вы мне не пишите , а ваши оценки - ставьте тем - кто ниже вас по развитию и хочет у вас поучиться. Мне вы дать ничего не можете - так что отвяжитесь. Это кратко ? "отвянь, дядьку!" - вам абы нахамить. Ваши ценные поучения типа "Продав любой актив на пике - вы уже заработали. Купив же актив на локальном дне - тоже". такие ценные "мысли" сбегутся читать все финансисты мира. И что особо ценно - у вас все посты -такое "ценное" ..
Если раньше в ваших постах было 98% чепухи, то я смотрю вы уже на 100% чепуху перешли.
И к чему был этот пост? Какой полезной информацией вы поделились с форумом?
Вам за этот пост и другие надо награду вручить ,,БалаболЮА на ФинансЮА,,
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vladus17
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:30
vladus17 написав: kalinavalera1 написав:
Если раньше в ваших постах было 98% чепухи, то я смотрю вы уже на 100% чепуху перешли.
И к чему был этот пост? Какой полезной информацией вы поделились с форумом?
Вам за этот пост и другие надо награду вручить ,,БалаболЮА на ФинансЮА,,
Это вы сами о себе ? 100% верно. И ваш все посты такие 100%. Отвяжись тролль.
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kalinavalera1
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:46
kalinavalera1 написав:
Это вы сами о себе ? 100% верно. И ваш все посты такие 100%. Отвяжись тролль.
Может еще заплачешь? Вас наверное в детском садике и в школе часто обижали. Сразу видно плакса.
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vladus17
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Додано: Нед 08 вер, 2019 18:18
vladus17 написав: kalinavalera1 написав:
Но металл в конечном итоге всегда растет.
Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.
П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.
Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.
Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.
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Lion+
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Додано: Нед 08 вер, 2019 19:47
Lion+ написав:
Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.
Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.
Суть в том что стоимость золота не растет,а происходит инфляция. Золото защищает от инфляции(в долгосрок от 5 лет) - да. Но денег вам врятли удастся на нем заработать. Разве что вам повезет слить когда оно переоцененно, и купить на вырученые деньги товар который на тот момент будет недооценен.
Само по себе золото не растет! Как было кило так и осталось. Покупательная способность +- тоже.
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vladus17
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:56
Lion+ написав: vladus17 написав: kalinavalera1 написав:
Но металл в конечном итоге всегда растет.
Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.
П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.
Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.
Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.
Возможно вчерашний школьник какой-то пишет, он все равно ничего не понимает. Человек способен понять только то, что у него есть в ЗВР в Зоне Ближайшего Развития. Человек не может прыгнуть сразу через 10 ступенек. У него даже нет ясности в понимании, что такое цена золота. У него есть псевдопонятие - про "настоящую цену золота" и про "переоцененное золото". Никакой "настоящей " - цены золота нет в принципе. А "настоящая цена" денег - для него какая ? Это цена бумаги , на которой деньги напечатаны ?
Я даже не хочу спорить об этом. Если бы за этим стояла какая-то умная мысль , интересный контекст - то можно было бы вникать, но это ни о чем. Мы учитываем цену , вернее динамику цены - по которой актив сегодня продается. И смотрим на эту цену. Остальные подходы к "назначению настоящей " цены не актуально. Если у человека нет понятийного аппарата по теме , нет ординарной культуры мышления и общения - тогда все бесполезно. Я старался ему пояснить и общался с ним вежливо. Но это не его уровень. Любая цена - это подвижный процесс и его нужно так и воспринимать . Примитивное мышление не может оперировать процессами в движении, динамикой цен и их анализировать. Для некоторых людей есть "настоящая цена" - это что-то такое неизменное - типа железобетонное
? Но от так мыслит. У него не та программа заложена в мышление.
Меня интересует тема Брекзита. Когда этот процесс начинался - он отразился на золоте. Золото пошло в рост. Вряд ли сейчас это сыграет роль, скорее ждем понижение ставки ?
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kalinavalera1
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