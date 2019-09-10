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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1971197219731974 Додано: Нед 08 вер, 2019 18:18 vladus17 написав: kalinavalera1 написав: Но металл в конечном итоге всегда растет. Но металл в конечном итоге всегда растет. Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.

П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах. Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.

Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.

Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться. Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться. Lion+ Повідомлень: 1722 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 вер, 2019 19:47 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Lion+ написав: Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.

Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться. Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.

Суть в том что стоимость золота не растет,а происходит инфляция. Золото защищает от инфляции(в долгосрок от 5 лет) - да. Но денег вам врятли удастся на нем заработать. Разве что вам повезет слить когда оно переоцененно, и купить на вырученые деньги товар который на тот момент будет недооценен.

Само по себе золото не растет! Как было кило так и осталось. Покупательная способность +- тоже. Суть в том что стоимость золота не растет,а происходит инфляция. Золото защищает от инфляции(в долгосрок от 5 лет) - да. Но денег вам врятли удастся на нем заработать. Разве что вам повезет слить когда оно переоцененно, и купить на вырученые деньги товар который на тот момент будет недооценен.Само по себе золото не растет! Как было кило так и осталось. Покупательная способность +- тоже. vladus17 Повідомлень: 959 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 вер, 2019 13:56 Lion+ написав: vladus17 написав: kalinavalera1 написав: Но металл в конечном итоге всегда растет. Но металл в конечном итоге всегда растет. Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.

П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах. Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет.П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.

Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.

Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться. Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные.Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.

Возможно вчерашний школьник какой-то пишет, он все равно ничего не понимает. Человек способен понять только то, что у него есть в ЗВР в Зоне Ближайшего Развития. Человек не может прыгнуть сразу через 10 ступенек. У него даже нет ясности в понимании, что такое цена золота. У него есть псевдопонятие - про "настоящую цену золота" и про "переоцененное золото". Никакой "настоящей " - цены золота нет в принципе. А "настоящая цена" денег - для него какая ? Это цена бумаги , на которой деньги напечатаны ? Я даже не хочу спорить об этом. Если бы за этим стояла какая-то умная мысль , интересный контекст - то можно было бы вникать, но это ни о чем. Мы учитываем цену , вернее динамику цены - по которой актив сегодня продается. И смотрим на эту цену. Остальные подходы к "назначению настоящей " цены не актуально. Если у человека нет понятийного аппарата по теме , нет ординарной культуры мышления и общения - тогда все бесполезно. Я старался ему пояснить и общался с ним вежливо. Но это не его уровень. Любая цена - это подвижный процесс и его нужно так и воспринимать . Примитивное мышление не может оперировать процессами в движении, динамикой цен и их анализировать. Для некоторых людей есть "настоящая цена" - это что-то такое неизменное - типа железобетонное ? Но от так мыслит. У него не та программа заложена в мышление.

Меня интересует тема Брекзита. Когда этот процесс начинался - он отразился на золоте. Золото пошло в рост. Вряд ли сейчас это сыграет роль, скорее ждем понижение ставки ? Возможно вчерашний школьник какой-то пишет, он все равно ничего не понимает. Человек способен понять только то, что у него есть в ЗВР в Зоне Ближайшего Развития. Человек не может прыгнуть сразу через 10 ступенек. У него даже нет ясности в понимании, что такое цена золота. У него есть псевдопонятие - про "настоящую цену золота" и про "переоцененное золото". Никакой "настоящей " - цены золота нет в принципе. А "настоящая цена" денег - для него какая ? Это цена бумаги , на которой деньги напечатаны ?Я даже не хочу спорить об этом. Если бы за этим стояла какая-то умная мысль , интересный контекст - то можно было бы вникать, но это ни о чем. Мы учитываем цену , вернее динамику цены - по которой актив сегодня продается. И смотрим на эту цену. Остальные подходы к "назначению настоящей " цены не актуально. Если у человека нет понятийного аппарата по теме , нет ординарной культуры мышления и общения - тогда все бесполезно. Я старался ему пояснить и общался с ним вежливо. Но это не его уровень. Любая цена - это подвижный процесс и его нужно так и воспринимать . Примитивное мышление не может оперировать процессами в движении, динамикой цен и их анализировать. Для некоторых людей есть "настоящая цена" - это что-то такое неизменное - типа железобетонное? Но от так мыслит. У него не та программа заложена в мышление.Меня интересует тема Брекзита. Когда этот процесс начинался - он отразился на золоте. Золото пошло в рост. Вряд ли сейчас это сыграет роль, скорее ждем понижение ставки ? kalinavalera1

Повідомлень: 4936 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 16:13 kalinavalera1

Мой ответ вчера потерли и забанили на день. Наверное что то против правил форума сказал. Попробую перефразировать что бы не нарушать правил. А впрочем даже лучше оставлю эту цытату как мой ответ вам, из всеми нам любимого романа Ильфа и Петрофа 12 стульев.

"Ипполит Матвеевич не любил свою тещу. Клавдия

Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не

позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет."





Что касается золота. То его стоимость есть, и измеряется в вечнозеленых. Так как майнерам зарплату платят не золотом а именно вечнозелеными.

Сейчас майнинг кост алл инклудед где то в районе 600-800 долларов США в зависимости от страны. Загибать цену в 1500 профит выходит не плохой.

А так то да, зеленая бумага ничего не стоит. Вера в нее стоит многое

Так же как и вера в золото.

Уже даже перекупы знают что... (смотрим верхнюю строчку)

Мой ответ вчера потерли и забанили на день. Наверное что то против правил форума сказал. Попробую перефразировать что бы не нарушать правил. А впрочем даже лучше оставлю эту цытату как мой ответ вам, из всеми нам любимого романа Ильфа и Петрофа 12 стульев."Ипполит Матвеевич не любил свою тещу. КлавдияИвановна была глупа, и ее преклонный возраст непозволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет."Что касается золота. То его стоимость есть, и измеряется в вечнозеленых. Так как майнерам зарплату платят не золотом а именно вечнозелеными.Сейчас майнинг кост алл инклудед где то в районе 600-800 долларов США в зависимости от страны. Загибать цену в 1500 профит выходит не плохой.А так то да, зеленая бумага ничего не стоит. Вера в нее стоит многоеТак же как и вера в золото.Уже даже перекупы знают что... (смотрим верхнюю строчку) vladus17 Повідомлень: 959 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 19:02 vladus17 написав:

Что касается золота. То его стоимость есть, и измеряется в вечнозеленых. Так как майнерам зарплату платят не золотом а именно вечнозелеными.

Сейчас майнинг кост алл инклудед где то в районе 600-800 долларов США в зависимости от страны. Загибать цену в 1500 профит выходит не плохой.

А так то да, зеленая бумага ничего не стоит. Что касается золота. То его стоимость есть, и измеряется в вечнозеленых. Так как майнерам зарплату платят не золотом а именно вечнозелеными.Сейчас майнинг кост алл инклудед где то в районе 600-800 долларов США в зависимости от страны. Загибать цену в 1500 профит выходит не плохой.А так то да, зеленая бумага ничего не стоит.

Ну как же не стоит. Вот в вики прочел, что в 2005 году стоимость изготовления одной банкноты составляла примерно 5,7 цента и почти не зависила от номинала. Это какой подъем на 100 дол. купюре. Ну как же не стоит. Вот в вики прочел, что в 2005 году стоимость изготовления одной банкноты составляла примерно 5,7 цента и почти не зависила от номинала. Это какой подъем на 100 дол. купюре. tumos Повідомлень: 972 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 20:48 tumos

Нет там никакого подъема, так как деньги - это всего навсего средство для обмена. Они заменили примитивный древний бартер. Да и цена золота не всегда зависит от количества напечатанных денег. Так как жесткой привязки золота к деньгам (золотого стандарта) уже давно нет.

Цена на золото, как и на другие товары, зависит только от спроса. То есть от людей. Не будет спроса, золото может стоить вообще копейки, а его добыча может стать не рентабельной. Платина тому пример. Некогда король драгмета, этим летом, торговался всего по 760 долларов. А спрос, штука довольно относительная, и его, при желании, можно направить в любую сторону.

Сейчас импорт золота в Индии упал на 70% по причине роста цен на драгметалл в рупии. А Индия второй в мире импортер золота. Мировой рынок алмазов ушел в пике по очень простой причине. Рынок завален небольшими и дешевыми алмазами. Избыток сырья потянул за собой даже уникальные камни, которые также начали дешеветь. Кризис перепроизводства серьезно ударил по всей индустрии — компании вынуждены пересматривать собственные стратегии, подстраиваться под рынок и закрывать целые рудники.

Да, количество денег в обороте может повлиять на цену товаров, но именно спрос есть, и будет, главным определителем их цены.

И золота в том числе. player

Повідомлень: 184 З нами з: 22.04.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 22:24 player написав: tumos

Нет там никакого подъема Нет там никакого подъема

Я просто применил подход по золоту vladus17 к доллару. ) Интересно было услышать его мнение. Что касается вопроса золото - это товар или деньги/валюта, здесь уже столько копий было сломано. Я просто применил подход по золоту vladus17 к доллару. ) Интересно было услышать его мнение. Что касается вопроса золото - это товар или деньги/валюта, здесь уже столько копий было сломано. tumos Повідомлень: 972 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 22:53 tumos написав: player написав: tumos

Нет там никакого подъема Нет там никакого подъема

Я просто применил подход по золоту vladus17 к доллару. ) Я просто применил подход по золоту vladus17 к доллару. )

В принципе он прав. Любые деньги держатся на доверии к ним населения. А расходы на их физическое изготовление уже сейчас стремятся к нулю. Вполне возможно что лет через 10-15 бумажные купюры могут стать раритетом.

Всех загонят в безналичные расчеты и платежи. В принципе он прав. Любые деньги держатся на доверии к ним населения. А расходы на их физическое изготовление уже сейчас стремятся к нулю. Вполне возможно что лет через 10-15 бумажные купюры могут стать раритетом.Всех загонят в безналичные расчеты и платежи. player

Повідомлень: 184 З нами з: 22.04.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 вер, 2019 23:12 player

Комментируя его сообщение, я вспомнил или байку, или реальную историю.

Генерал де Голль пребывал под впечатлением от анекдота, который рассказал ему Жозеф Кайо, бывший министр финансов одного из кабинетов Жоржа Клемансо. На аукционе «Друо» в Париже продается картина Рафаэля. Араб за нее предлагает нефть, русский – золото, а американец выкладывает пачку денег – 10 тысяч долларов – и покупает Рафаэля. Смысл анекдота в том, что фактически американец получает шедевр за бесценок – всего за три доллара – именно столько стоит бумага, на которой напечатаны банкноты (3 цента за стодолларовую купюру). tumos Повідомлень: 972 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1971197219731974 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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