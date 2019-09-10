kalinavalera1 написав:Но металл в конечном итоге всегда растет.
Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет. П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.
Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные. Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.
Lion+ написав:Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные. Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.
Суть в том что стоимость золота не растет,а происходит инфляция. Золото защищает от инфляции(в долгосрок от 5 лет) - да. Но денег вам врятли удастся на нем заработать. Разве что вам повезет слить когда оно переоцененно, и купить на вырученые деньги товар который на тот момент будет недооценен. Само по себе золото не растет! Как было кило так и осталось. Покупательная способность +- тоже.
kalinavalera1 написав:Но металл в конечном итоге всегда растет.
Уровень понимания экономики 5 класс... КалинаВалера не обижайтесь но вы, по моему, впустую потратили на форуме 8 лет. П.С. Открою для вас одну тайну: Золото не растет в цене. За счет инфляции фиатных денег растет его стоимость номинированная в этих же фиатных деньгах.
Так по сути он прав. Современные деньги и есть фиатные. Поэтому с приближением кризиса его слова начнут сбываться.
Возможно вчерашний школьник какой-то пишет, он все равно ничего не понимает. Человек способен понять только то, что у него есть в ЗВР в Зоне Ближайшего Развития. Человек не может прыгнуть сразу через 10 ступенек. У него даже нет ясности в понимании, что такое цена золота. У него есть псевдопонятие - про "настоящую цену золота" и про "переоцененное золото". Никакой "настоящей " - цены золота нет в принципе. А "настоящая цена" денег - для него какая ? Это цена бумаги , на которой деньги напечатаны ? Я даже не хочу спорить об этом. Если бы за этим стояла какая-то умная мысль , интересный контекст - то можно было бы вникать, но это ни о чем. Мы учитываем цену , вернее динамику цены - по которой актив сегодня продается. И смотрим на эту цену. Остальные подходы к "назначению настоящей " цены не актуально. Если у человека нет понятийного аппарата по теме , нет ординарной культуры мышления и общения - тогда все бесполезно. Я старался ему пояснить и общался с ним вежливо. Но это не его уровень. Любая цена - это подвижный процесс и его нужно так и воспринимать . Примитивное мышление не может оперировать процессами в движении, динамикой цен и их анализировать. Для некоторых людей есть "настоящая цена" - это что-то такое неизменное - типа железобетонное ? Но от так мыслит. У него не та программа заложена в мышление. Меня интересует тема Брекзита. Когда этот процесс начинался - он отразился на золоте. Золото пошло в рост. Вряд ли сейчас это сыграет роль, скорее ждем понижение ставки ?
kalinavalera1 Мой ответ вчера потерли и забанили на день. Наверное что то против правил форума сказал. Попробую перефразировать что бы не нарушать правил. А впрочем даже лучше оставлю эту цытату как мой ответ вам, из всеми нам любимого романа Ильфа и Петрофа 12 стульев. "Ипполит Матвеевич не любил свою тещу. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет."
Что касается золота. То его стоимость есть, и измеряется в вечнозеленых. Так как майнерам зарплату платят не золотом а именно вечнозелеными. Сейчас майнинг кост алл инклудед где то в районе 600-800 долларов США в зависимости от страны. Загибать цену в 1500 профит выходит не плохой. А так то да, зеленая бумага ничего не стоит. Вера в нее стоит многое Так же как и вера в золото. Уже даже перекупы знают что... (смотрим верхнюю строчку)
vladus17 написав: Что касается золота. То его стоимость есть, и измеряется в вечнозеленых. Так как майнерам зарплату платят не золотом а именно вечнозелеными. Сейчас майнинг кост алл инклудед где то в районе 600-800 долларов США в зависимости от страны. Загибать цену в 1500 профит выходит не плохой. А так то да, зеленая бумага ничего не стоит.
Ну как же не стоит. Вот в вики прочел, что в 2005 году стоимость изготовления одной банкноты составляла примерно 5,7 цента и почти не зависила от номинала. Это какой подъем на 100 дол. купюре.
tumos Нет там никакого подъема, так как деньги - это всего навсего средство для обмена. Они заменили примитивный древний бартер. Да и цена золота не всегда зависит от количества напечатанных денег. Так как жесткой привязки золота к деньгам (золотого стандарта) уже давно нет. Цена на золото, как и на другие товары, зависит только от спроса. То есть от людей. Не будет спроса, золото может стоить вообще копейки, а его добыча может стать не рентабельной. Платина тому пример. Некогда король драгмета, этим летом, торговался всего по 760 долларов. А спрос, штука довольно относительная, и его, при желании, можно направить в любую сторону. Сейчас импорт золота в Индии упал на 70% по причине роста цен на драгметалл в рупии. А Индия второй в мире импортер золота. Мировой рынок алмазов ушел в пике по очень простой причине. Рынок завален небольшими и дешевыми алмазами. Избыток сырья потянул за собой даже уникальные камни, которые также начали дешеветь. Кризис перепроизводства серьезно ударил по всей индустрии — компании вынуждены пересматривать собственные стратегии, подстраиваться под рынок и закрывать целые рудники. Да, количество денег в обороте может повлиять на цену товаров, но именно спрос есть, и будет, главным определителем их цены. И золота в том числе.
Я просто применил подход по золоту vladus17 к доллару. )
В принципе он прав. Любые деньги держатся на доверии к ним населения. А расходы на их физическое изготовление уже сейчас стремятся к нулю. Вполне возможно что лет через 10-15 бумажные купюры могут стать раритетом. Всех загонят в безналичные расчеты и платежи.
player Комментируя его сообщение, я вспомнил или байку, или реальную историю. Генерал де Голль пребывал под впечатлением от анекдота, который рассказал ему Жозеф Кайо, бывший министр финансов одного из кабинетов Жоржа Клемансо. На аукционе «Друо» в Париже продается картина Рафаэля. Араб за нее предлагает нефть, русский – золото, а американец выкладывает пачку денег – 10 тысяч долларов – и покупает Рафаэля. Смысл анекдота в том, что фактически американец получает шедевр за бесценок – всего за три доллара – именно столько стоит бумага, на которой напечатаны банкноты (3 цента за стодолларовую купюру).