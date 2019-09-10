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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1972197319741975 Додано: Сер 11 вер, 2019 08:10 vladus17

І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ? Puente Повідомлень: 1813 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 08:21 Puente написав: vladus17

І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ? І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ?

Если вы не считаете позитивом то что человечество побороло голод (сейчас от голодной смерти в Мире почти никто не умирает), много болезней и эпидемий (какая там продолжительность жизни была тогда и сейчас?), да и вообще качество и условия жизни стали лучше в разы.

Если все это не позитив то мне кажется вам нужно пересмотреть вашу позицию в жизни.



Почему лихварство в религих запрещается? - мне не знать, я атеист и что там запрещает религия мне, чесно сказать, до одного места.



Времена когда религия правила Миром (как и Золото) мы сегодня называем Dark Ages (Темными временами), и не без причины Если вы не считаете позитивом то что человечество побороло голод (сейчас от голодной смерти в Мире почти никто не умирает), много болезней и эпидемий (какая там продолжительность жизни была тогда и сейчас?), да и вообще качество и условия жизни стали лучше в разы.Если все это не позитив то мне кажется вам нужно пересмотреть вашу позицию в жизни.Почему лихварство в религих запрещается? - мне не знать, я атеист и что там запрещает религия мне, чесно сказать, до одного места.Времена когда религия правила Миром (как и Золото) мы сегодня называем Dark Ages (Темными временами), и не без причины vladus17 Повідомлень: 962 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 08:48 tumos написав: player

Смысл анекдота в том, что фактически американец получает шедевр за бесценок – всего за три доллара – именно столько стоит бумага, на которой напечатаны банкноты (3 цента за стодолларовую купюру).[/i] Смысл анекдота в том, что фактически американец получает шедевр за бесценок – всего за три доллара – именно столько стоит бумага, на которой напечатаны банкноты (3 цента за стодолларовую купюру).[/i]

Это всё касается обсолютно любых валют.

Ту же унцию чистейшего золота вы можете свободно приобрести за 75 укр. бумажек по 500 грн. Цена изготовления которых сами знаете какая. Это всё касается обсолютно любых валют.Ту же унцию чистейшего золота вы можете свободно приобрести за 75 укр. бумажек по 500 грн. Цена изготовления которых сами знаете какая. player

Повідомлень: 185 З нами з: 22.04.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2019 09:19 Re: Горячие новости по драгоценным металлам player написав: Это всё касается обсолютно любых валют.

Ту же унцию чистейшего золота вы можете свободно приобрести за 75 укр. бумажек по 500 грн. Цена изготовления которых сами знаете какая. Это всё касается обсолютно любых валют.Ту же унцию чистейшего золота вы можете свободно приобрести за 75 укр. бумажек по 500 грн. Цена изготовления которых сами знаете какая.

У человека менталитет другой, он не может понять принципы работы современной Мировой экономики. Эму жить этак в 1200ом году . Вот тогда все было просто, и серебришко с золотом единая валюта,и в Бога все верили, и вообще жизнь была прекрасна!

Правда только где то до 40 при условии что с глоду, эпидемии, войны не умрешь раньше.

Зато без ФАНТИКОВ, и кредита и вообще не надо нам ваших фиатных деньги стоимость которы 3 цента!

Золото и Чума рулит! 1200год ФОРЭВЭР!



И тут таких пол форума, если не больше. У человека менталитет другой, он не может понять принципы работы современной Мировой экономики. Эму жить этак в 1200ом году . Вот тогда все было просто, и серебришко с золотом единая валюта,и в Бога все верили, и вообще жизнь была прекрасна!Правда только где то до 40 при условии что с глоду, эпидемии, войны не умрешь раньше.Зато без ФАНТИКОВ, и кредита и вообще не надо нам ваших фиатных деньги стоимость которы 3 цента!Золото и Чума рулит! 1200год ФОРЭВЭР!И тут таких пол форума, если не больше. vladus17 Повідомлень: 962 З нами з: 21.03.14 Подякував: 113 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1972197319741975 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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