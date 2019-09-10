Додано: Сер 11 вер, 2019 08:21

Puente написав: vladus17

І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ? І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ?

Если вы не считаете позитивом то что человечество побороло голод (сейчас от голодной смерти в Мире почти никто не умирает), много болезней и эпидемий (какая там продолжительность жизни была тогда и сейчас?), да и вообще качество и условия жизни стали лучше в разы.Если все это не позитив то мне кажется вам нужно пересмотреть вашу позицию в жизни.Почему лихварство в религих запрещается? - мне не знать, я атеист и что там запрещает религия мне, чесно сказать, до одного места.Времена когда религия правила Миром (как и Золото) мы сегодня называем Dark Ages (Темными временами), и не без причины