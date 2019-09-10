vladus17
І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ?
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 вер, 2019 08:10
vladus17
І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ?
Додано: Сер 11 вер, 2019 08:21
Если вы не считаете позитивом то что человечество побороло голод (сейчас от голодной смерти в Мире почти никто не умирает), много болезней и эпидемий (какая там продолжительность жизни была тогда и сейчас?), да и вообще качество и условия жизни стали лучше в разы.
Если все это не позитив то мне кажется вам нужно пересмотреть вашу позицию в жизни.
Почему лихварство в религих запрещается? - мне не знать, я атеист и что там запрещает религия мне, чесно сказать, до одного места.
Времена когда религия правила Миром (как и Золото) мы сегодня называем Dark Ages (Темными временами), и не без причины
Додано: Сер 11 вер, 2019 08:48
Это всё касается обсолютно любых валют.
Ту же унцию чистейшего золота вы можете свободно приобрести за 75 укр. бумажек по 500 грн. Цена изготовления которых сами знаете какая.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:19
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
У человека менталитет другой, он не может понять принципы работы современной Мировой экономики. Эму жить этак в 1200ом году . Вот тогда все было просто, и серебришко с золотом единая валюта,и в Бога все верили, и вообще жизнь была прекрасна!
Правда только где то до 40 при условии что с глоду, эпидемии, войны не умрешь раньше.
Зато без ФАНТИКОВ, и кредита и вообще не надо нам ваших фиатных деньги стоимость которы 3 цента!
Золото и Чума рулит! 1200год ФОРЭВЭР!
И тут таких пол форума, если не больше.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:45
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:36
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59
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