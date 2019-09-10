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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 1972197319741975
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:10

vladus17
І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:21

  Puente написав:vladus17
І це реально позитив ? Це технологічна цивілізація - яка невідомо куди рухається . Чому лихварство в релігіях забороняється ? Це скільки років вже минуло від формулювання ?

Если вы не считаете позитивом то что человечество побороло голод (сейчас от голодной смерти в Мире почти никто не умирает), много болезней и эпидемий (какая там продолжительность жизни была тогда и сейчас?), да и вообще качество и условия жизни стали лучше в разы.
Если все это не позитив то мне кажется вам нужно пересмотреть вашу позицию в жизни.

Почему лихварство в религих запрещается? - мне не знать, я атеист и что там запрещает религия мне, чесно сказать, до одного места.

Времена когда религия правила Миром (как и Золото) мы сегодня называем Dark Ages (Темными временами), и не без причины :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:48

  tumos написав:player
Смысл анекдота в том, что фактически американец получает шедевр за бесценок – всего за три доллара – именно столько стоит бумага, на которой напечатаны банкноты (3 цента за стодолларовую купюру).[/i]

Это всё касается обсолютно любых валют.
Ту же унцию чистейшего золота вы можете свободно приобрести за 75 укр. бумажек по 500 грн. Цена изготовления которых сами знаете какая.
player
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  player написав:Это всё касается обсолютно любых валют.
Ту же унцию чистейшего золота вы можете свободно приобрести за 75 укр. бумажек по 500 грн. Цена изготовления которых сами знаете какая.

У человека менталитет другой, он не может понять принципы работы современной Мировой экономики. Эму жить этак в 1200ом году . Вот тогда все было просто, и серебришко с золотом единая валюта,и в Бога все верили, и вообще жизнь была прекрасна!
Правда только где то до 40 при условии что с глоду, эпидемии, войны не умрешь раньше.
Зато без ФАНТИКОВ, и кредита и вообще не надо нам ваших фиатных деньги стоимость которы 3 цента!
Золото и Чума рулит! 1200год ФОРЭВЭР! :mrgreen:

И тут таких пол форума, если не больше.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:45

  vladus17 написав:А в том что КРЕДИТ это одно из самых гениальных изобритений человечества.


Кредит под ссудный процент ?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:36

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:Кредит под ссудный процент ?
И ссудный тоже :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:59

  vladus17 написав:
  tumos написав:Кредит под ссудный процент ?
И ссудный тоже :)


Как относитесь к утверждению, что банкиры создают лишь количество денег, соответствующее основной сумме каждого займа, но никогда — то дополнительное их количество, необходимое для оплаты процентов ?
tumos
 
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