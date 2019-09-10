Додано: Сер 11 вер, 2019 15:30

vladus17 написав: Идеи кормят Мир и современную экономику. Чем больше идей тем больше иноваций/стартапов под которые можно выдать кредит.

Выплата процента так же происходит за счет новых идей/стартапов. Пока они есть (идеи) есть рост Мировой экономики. Когда же они прекратятся, тогда можна будет покупать золото =)

Правда и оно тогда нас врятли спасет.

Человечество, при таком сценарии, ждут смутные времена.



Итого, Кредит стимулирует рост идей, экономики, уровня жизни. Идеи кормят Мир и современную экономику. Чем больше идей тем больше иноваций/стартапов под которые можно выдать кредит.Выплата процента так же происходит за счет новых идей/стартапов. Пока они есть (идеи) есть рост Мировой экономики. Когда же они прекратятся, тогда можна будет покупать золото =)Правда и оно тогда нас врятли спасет.Человечество, при таком сценарии, ждут смутные времена.Итого, Кредит стимулирует рост идей, экономики, уровня жизни.

Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу».«Единственным способом новые деньги (которые, впрочем, не настоящие деньги, а, скорее, представляющие долг кредиты) попадают в обращение в Америке — когда их берут у банкиров взаймы. Когда Штаты и население получают в долг крупные суммы, возникает впечатление, будто страна процветает.Однако банкиры «создают» лишь количество денег, соответствующее основной сумме каждого займа, но никогда — то дополнительное их количество, необходимое для оплаты процентов. А потому объём новых денег никогда не может догнать объём выданных долгов. Суммы, необходимые для оплаты процентов по займам, не «создаются» и потому просто не существуют!В рамках этой системы, в которой объём новых долгов всегда превышает количество выданных средств, не имеет значения, берёте ли вы много займов или мало; рост общего долга намного опережает количество доступных средства для их возврата. Люди никогда — никогда — не смогут выбраться из долгов »