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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:13
Люди не смогут выбраться, но куда-то эти деньги стекаются - к толстосуммам, которые при малейшем шухере задумаются о золоте, иначе все потеряют.
Додано: Сер 11 вер, 2019 23:12
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:05
А по сути утверждения возражения есть ?
Начал искать Роуботама в оригинале. )
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:47
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Всё таки интересный дядька...
Трамп призывает снизить ставку до нуля или ниже
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