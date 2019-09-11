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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:13
Люди не смогут выбраться, но куда-то эти деньги стекаются - к толстосуммам, которые при малейшем шухере задумаются о золоте, иначе все потеряют.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 23:12
tumos написав:
Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....
Желательно прочитать эту цитату в оригинале, так как есть сомнение в правильности её перевода господином В.Катасоновым.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:05
player написав: tumos написав:
Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....
Желательно прочитать эту цитату в оригинале, так как есть сомнение в правильности её перевода господином В.Катасоновым.
А по сути утверждения возражения есть ?http://www.occupyschoolofmoney.com/book ... _Emery.pdf
Начал искать Роуботама в оригинале. )
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tumos
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:47
Всё таки интересный дядька...
Трамп призывает снизить ставку до нуля или нижеhttps://ru.investing.com/news/economy/article-1913929
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Чукча2
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:00
ЕЦБ снизил ставку по депозитам, объявил о новой программе скупки активовhttps://www.vestifinance.ru/articles/124853
Первый пошёл...
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