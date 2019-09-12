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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:13
Люди не смогут выбраться, но куда-то эти деньги стекаются - к толстосуммам, которые при малейшем шухере задумаются о золоте, иначе все потеряют.
Додано: Сер 11 вер, 2019 23:12
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:05
А по сути утверждения возражения есть ?
Начал искать Роуботама в оригинале. )
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:47
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Всё таки интересный дядька...
Трамп призывает снизить ставку до нуля или ниже
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:00
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
ЕЦБ снизил ставку по депозитам, объявил о новой программе скупки активов
Первый пошёл...
Додано: Чет 12 вер, 2019 14:54
Профессор Катасонов мастер наводить тень на плетень, поэтому и не слазит с экранов рос.ТВ. У него смесь коммунистической и религиозной идеологии, порой доходящей до абсурда.
Вот его слова, которые вы привели как цитату.
А потому объём новых денег никогда не может догнать объём выданных долгов
А вот оригинал из статьи упомянутого им Эмри Шелдона:
Therefore, the new money never equals the new debt added.
Там нет выражения никогда не может догнать
Это профессор уже сам додумал, дабы больше напугать. А пугать он может, регулярно тиражируя различные басни о вольфрамовом золоте Форт- Нокса, и что в хранилищах уже даже голодных мышей не осталось. При этом добавляет выражение "Скорее всего...." То есть он в этом не уверен.
Ну если ты не уверен, тогда зачем вешать лапшу обывателю?
Значит это кому то нужно.
Критикуя буржуазную кредитную систему профессор явно забыл что в СССР была почти такая же система. Процентные ставки по потребительскому кредиту в то время были около 2%, а все выплаты по кредиту высчитывались из заработной платы. Были популярны различные рассрочки за купленные товары, и там тоже нужно было отстегнуть дяде несколько процентов сверху.
Так что суть везде одинакова.
Или живи на свои, или живи на чужие. Но тогда уже не ной и не возмущайся. Никто в кредитное рабство силой не тащит.
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