Додано: Чет 12 вер, 2019 14:54

tumos написав: player написав: tumos написав: Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....

Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....

Желательно прочитать эту цитату в оригинале, так как есть сомнение в правильности её перевода господином В.Катасоновым. Желательно прочитать эту цитату в оригинале, так как есть сомнение в правильности её перевода господином В.Катасоновым.



А по сути утверждения возражения есть ?



http://www.occupyschoolofmoney.com/book ... _Emery.pdf



Начал искать Роуботама в оригинале. ) А по сути утверждения возражения есть ?Начал искать Роуботама в оригинале. )

Профессор Катасонов мастер наводить тень на плетень, поэтому и не слазит с экранов рос.ТВ. У него смесь коммунистической и религиозной идеологии, порой доходящей до абсурда.Вот его слова, которые вы привели как цитату.А вот оригинал из статьи упомянутого им Эмри Шелдона:Там нет выраженияЭто профессор уже сам додумал, дабы больше напугать. А пугать он может, регулярно тиражируя различные басни о вольфрамовом золоте Форт- Нокса, и что в хранилищах уже даже голодных мышей не осталось. При этом добавляет выражение "Скорее всего...." То есть он в этом не уверен.Ну если ты не уверен, тогда зачем вешать лапшу обывателю?Значит это кому то нужно.Критикуя буржуазную кредитную систему профессор явно забыл что в СССР была почти такая же система. Процентные ставки по потребительскому кредиту в то время были около 2%, а все выплаты по кредиту высчитывались из заработной платы. Были популярны различные рассрочки за купленные товары, и там тоже нужно было отстегнуть дяде несколько процентов сверху.Так что суть везде одинакова.Или живи на свои, или живи на чужие. Но тогда уже не ной и не возмущайся. Никто в кредитное рабство силой не тащит.