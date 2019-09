Додано: Чет 12 вер, 2019 16:23

player написав:

Профессор Катасонов мастер наводить тень на плетень, поэтому и не слазит с экранов рос.ТВ. У него смесь коммунистической и религиозной идеологии, порой доходящей до абсурда.

Вот его слова, которые вы привели как цитату.

А потому объём новых денег никогда не может догнать объём выданных долгов

А вот оригинал из статьи упомянутого им Эмри Шелдона:

Therefore, the new money never equals the new debt added.

Там нет выражения никогда не может догнать

Это профессор уже сам додумал, дабы больше напугать. А пугать он может, регулярно тиражируя различные басни о вольфрамовом золоте Форт- Нокса, и что в хранилищах уже даже голодных мышей не осталось. При этом добавляет выражение "Скорее всего...." То есть он в этом не уверен.

Ну если ты не уверен, тогда зачем вешать лапшу обывателю?

Значит это кому то нужно.

Критикуя буржуазную кредитную систему профессор явно забыл что в СССР была почти такая же система. Процентные ставки по потребительскому кредиту в то время были около 2%, а все выплаты по кредиту высчитывались из заработной платы. Были популярны различные рассрочки за купленные товары, и там тоже нужно было отстегнуть дяде несколько процентов сверху.

Так что суть везде одинакова.

Не вопрос.Вот текст оригинала.The only way new money (which is not true money, but rather credit representing a debt), goes intocirculation in America is when it is borrowed from the bankers. When the State and people borrow largesums, we seem to prosper. However, the bankers "create" only the amount of the principal of each loan,never the extra amount needed to pay the interest. Therefore, the new money never equals the new debtadded. The amounts needed to pay the interest on loans is not "created," and therefore does not exist!Under this system, where new debt always exceeds new money no matter how much or how little isborrowed, the total debt increasingly outstrips the amount of money available to pay the debt. The peoplecan never, ever get out of debt!Пожалуйста покажите Ваш текст перевода. Сравним. Только хочу отметить, что я предложил Вам высказаться в данном случае не по работам Катасонова, а по конкретному утверждению Эмри Шелдона.