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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1974197519761977 Додано: Пон 16 вер, 2019 22:52 player написав: tumos

Нет там никакого подъема, так как деньги - это всего навсего средство для обмена. Они заменили примитивный древний бартер. Да и цена золота не всегда зависит от количества напечатанных денег. Так как жесткой привязки золота к деньгам (золотого стандарта) уже давно нет.

Цена на золото, как и на другие товары, зависит только от спроса. То есть от людей. Не будет спроса, золото может стоить вообще копейки, а его добыча может стать не рентабельной. Платина тому пример. Некогда король драгмета, этим летом, торговался всего по 760 долларов. А спрос, штука довольно относительная, и его, при желании, можно направить в любую сторону.

Сейчас импорт золота в Индии упал на 70% по причине роста цен на драгметалл в рупии. А Индия второй в мире импортер золота. Мировой рынок алмазов ушел в пике по очень простой причине. Рынок завален небольшими и дешевыми алмазами. Избыток сырья потянул за собой даже уникальные камни, которые также начали дешеветь. Кризис перепроизводства серьезно ударил по всей индустрии — компании вынуждены пересматривать собственные стратегии, подстраиваться под рынок и закрывать целые рудники.

Да, количество денег в обороте может повлиять на цену товаров, но именно спрос есть, и будет, главным определителем их цены.

И золота в том числе. Нет там никакого подъема, так как деньги - это всего навсего средство для обмена. Они заменили примитивный древний бартер. Да и цена золота не всегда зависит от количества напечатанных денег. Так как жесткой привязки золота к деньгам (золотого стандарта) уже давно нет.Цена на золото, как и на другие товары, зависит только от спроса. То есть от людей. Не будет спроса, золото может стоить вообще копейки, а его добыча может стать не рентабельной. Платина тому пример. Некогда король драгмета, этим летом, торговался всего по 760 долларов. А спрос, штука довольно относительная, и его, при желании, можно направить в любую сторону.Сейчас импорт золота в Индии упал на 70% по причине роста цен на драгметалл в рупии. А Индия второй в мире импортер золота. Мировой рынок алмазов ушел в пике по очень простой причине. Рынок завален небольшими и дешевыми алмазами. Избыток сырья потянул за собой даже уникальные камни, которые также начали дешеветь. Кризис перепроизводства серьезно ударил по всей индустрии — компании вынуждены пересматривать собственные стратегии, подстраиваться под рынок и закрывать целые рудники.Да, количество денег в обороте может повлиять на цену товаров, но именно спрос есть, и будет, главным определителем их цены.И золота в том числе.



??????? Ну вы жжете. Доллар дает подъем фантастический. Если бы было так как вы пишете - то масса доллара соответствовала бы количеству товаров произведенных владельцами ФРС , ну или в США , брать пол расчет товары, произведенных мировой экономикой - уже не корректно . Согласитесь - деньги должны быть чем-то обеспечены - если как вы справедливо пишете - они только средство обмена. Доллара напечатано "до фига и больше" , помните - его даже хотели " разбрасывать с вертолетов" ? Если бы доллар не оседал без движения под матрасами у каждого из 7 -8 млрд человек ( сколько на шарике населения ? - и у каждого под матрасом доллары лежат в любой стране мира. Если все эти миллиарды завтра выбросят на рынок - доллар станет цветной бумагой И в каждой стране мира в ЗВР - миллионы и миллиарды - ХРАНЯТСЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ - ящики с долларами. Мне понравилась притча про картину Рафаэля. Но это подход первоклассника- в притче не учтено ГЛАВНОЕ - динамика макроэкономики. Да, позавчера за 1 миллион долларов было можно купить Рафаэля. это когда за 1 млн долларов можно было купить около 25 кг золота. А завтра за картину потребуют 10 миллионов, а то и все 100, зависит от цены на сырье и товары -товары - на золото, газ , нефть и тп. Вы конечно в основном правы. Деньги - ценность очень -очень весьма условная и ВРЕМЕННАЯ. А вот сырье и товары вполне ценность реальная. Такое впечатление от этой полемики - что в большинстве постов тут пишут школяры. Не сомневаюсь - что продать антиквариат, живопись - за золотые слитки не проблема - в отличие от нефти или газа . Сырье надежнее - чем бумажные деньги. Только сырье проблемно - хранить. Потому и придумали деньги - как символ сырья и товаров, что бы облегчить обмен и хранение ценностей. Ценность имеют товары ( сырье). А деньги имеют очень условную и временную ценность в отличие от товаров и сырья. О чем тут спорить ? Картина Рафаэля будет ценной и через 500 лет. И золото будет таким же ценным через 500 лет. А вот бумажный доллар через 500 лет будет никому не нужен - он обесценится. Говорить о прямой корреляции инфляции доллара и цены золота - не приходится. Хотя связь не прямая есть конечно. А спрос на золото - результат не только желаний и прихоти украсить себя индийцев - но на прямую спрос на золото связан с движениями на мировых финансовых рынках и динамикой макроэкономики. Мне кажется спор бессмысленным. Хотя конечно радует активность на ветке. Но хотелось бы - почитать мнения о движении в мировой экономике - это поможет прогнозировать динамику цен на драг. мет. Интересно почему растет гривна ? Неужели доллар стал слабее гривны ? ??????? Ну вы жжете.Доллар дает подъем фантастический. Если бы было так как вы пишете - то масса доллара соответствовала бы количеству товаров произведенных владельцами ФРС , ну или в США , брать пол расчет товары, произведенных мировой экономикой - уже не корректно . Согласитесь - деньги должны быть чем-то обеспечены - если как вы справедливо пишете - они только средство обмена. Доллара напечатано "до фига и больше" , помните - его даже хотели " разбрасывать с вертолетов" ?Если бы доллар не оседал без движения под матрасами у каждого из 7 -8 млрд человек ( сколько на шарике населения ? - и у каждого под матрасом доллары лежат в любой стране мира. Если все эти миллиарды завтра выбросят на рынок - доллар станет цветной бумагой И в каждой стране мира в ЗВР - миллионы и миллиарды - ХРАНЯТСЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ - ящики с долларами. Мне понравилась притча про картину Рафаэля. Но это подход первоклассника- в притче не учтено ГЛАВНОЕ - динамика макроэкономики. Да, позавчера за 1 миллион долларов было можно купить Рафаэля. это когда за 1 млн долларов можно было купить около 25 кг золота. А завтра за картину потребуют 10 миллионов, а то и все 100, зависит от цены на сырье и товары -товары - на золото, газ , нефть и тп. Вы конечно в основном правы. Деньги - ценность очень -очень весьма условная и ВРЕМЕННАЯ. А вот сырье и товары вполне ценность реальная. Такое впечатление от этой полемики - что в большинстве постов тут пишут школяры. Не сомневаюсь - что продать антиквариат, живопись - за золотые слитки не проблема - в отличие от нефти или газа . Сырье надежнее - чем бумажные деньги. Только сырье проблемно - хранить. Потому и придумали деньги - как символ сырья и товаров, что бы облегчить обмен и хранение ценностей. Ценность имеют товары ( сырье). А деньги имеют очень условную и временную ценность в отличие от товаров и сырья. О чем тут спорить ? Картина Рафаэля будет ценной и через 500 лет. И золото будет таким же ценным через 500 лет. А вот бумажный доллар через 500 лет будет никому не нужен - он обесценится. Говорить о прямой корреляции инфляции доллара и цены золота - не приходится. Хотя связь не прямая есть конечно. А спрос на золото - результат не только желаний и прихоти украсить себя индийцев - но на прямую спрос на золото связан с движениями на мировых финансовых рынках и динамикой макроэкономики. Мне кажется спор бессмысленным. Хотя конечно радует активность на ветке. Но хотелось бы - почитать мнения о движении в мировой экономике - это поможет прогнозировать динамику цен на драг. мет. Интересно почему растет гривна ? Неужели доллар стал слабее гривны ? kalinavalera1

Повідомлень: 4939 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 01:02 kalinavalera1 написав:



Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось. Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.

Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами.

Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка.

И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост.

А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %? Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами.Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка.И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост.А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %? jabba

Повідомлень: 5346 З нами з: 18.12.08 Подякував: 348 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 13:09 jabba написав: kalinavalera1 написав:



Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось. Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.

Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами.

Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка.

И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост.

А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %? Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами.Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка.И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост.А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %?



Да согласен - механизм авторитета доллара так и работает. Но это не особо надежно. Конечно - маловероятно - что массово станут избавляться от доллара - все, кто в нем держит сбережения и активы. Но понимать суть нужно, что бы строить прогнозы. Не стал бы спорить об этом. Интереснее про макроэкономику. Как вы думаете - почему гривна укрепляется ? В "сезонность " не верю. Слишком сильно для сезонности. А на счет долгов Украины - версия конечно фантастическая. Похож вы читали мой пост про долги на валютной ветке ? Я уже писал, что кредиторы давали кредиты коррупционерам и прекрасно это знали. И они как раз и рассчитывали, что платить будем мы, совсем не те, кто эти кредиты прикарманил. Согласитесь - это тупая мошенническая схема ? Но механизм авторитета США - такой же как и доллара - по сути - страх и круговая порука. Все ведь набрались доллара В ЗВР и под матрасы. Поймите меня - я не призываю "не платить" , я просто констатирую факты. И призываю, хотя бы на дальнейшее сопротивляться такому навешиванию долгов - не пойми с какой стати. У нас каждый младенец рождается с долгом около 1000 долларов. Какое ваше дежурное мнение - почему укрепляется гривна ? Надеюсь шутка не злобная ? Вы ведь у нас представляете официальное мнение НБУ ? Да согласен - механизм авторитета доллара так и работает. Но это не особо надежно. Конечно - маловероятно - что массово станут избавляться от доллара - все, кто в нем держит сбережения и активы. Но понимать суть нужно, что бы строить прогнозы. Не стал бы спорить об этом. Интереснее про макроэкономику. Как вы думаете - почему гривна укрепляется ? В "сезонность " не верю. Слишком сильно для сезонности. А на счет долгов Украины - версия конечно фантастическая. Похож вы читали мой пост про долги на валютной ветке ? Я уже писал, что кредиторы давали кредиты коррупционерам и прекрасно это знали. И они как раз и рассчитывали, что платить будем мы, совсем не те, кто эти кредиты прикарманил. Согласитесь - это тупая мошенническая схема ? Но механизм авторитета США - такой же как и доллара - по сути - страх и круговая порука. Все ведь набрались доллара В ЗВР и под матрасы. Поймите меня - я не призываю "не платить" , я просто констатирую факты. И призываю, хотя бы на дальнейшее сопротивляться такому навешиванию долгов - не пойми с какой стати. У нас каждый младенец рождается с долгом около 1000 долларов. Какое ваше дежурноемнение - почему укрепляется гривна ? Надеюсь шутка не злобная ? Вы ведь у нас представляете официальное мнение НБУ ? kalinavalera1

Повідомлень: 4939 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 15:07 jabba написав: kalinavalera1 написав:



Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось. Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.

Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами.

Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка.

И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост.

А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %? Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами.Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка.И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост.А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %?

Самый большой должник в мире - само правительство США. На этом разговор о долгах можно заканчивать.

Никогда не возьмет 1400 и кто купит с текущих (1350+), тот попадет? Помним... Самый большой должник в мире - само правительство США. На этом разговор о долгах можно заканчивать.Никогда не возьмет 1400 и кто купит с текущих (1350+), тот попадет? Помним... hxbbgaf Повідомлень: 20821 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1307 раз. Подякували: 2060 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 15:09 Вот на том доллар и держится, что лежит под матрацами и в резервах и обесценивается. Вы кормите Америку! hxbbgaf Повідомлень: 20821 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1307 раз. Подякували: 2060 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1974197519761977 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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