player написав:tumos Нет там никакого подъема, так как деньги - это всего навсего средство для обмена. Они заменили примитивный древний бартер. Да и цена золота не всегда зависит от количества напечатанных денег. Так как жесткой привязки золота к деньгам (золотого стандарта) уже давно нет. Цена на золото, как и на другие товары, зависит только от спроса. То есть от людей. Не будет спроса, золото может стоить вообще копейки, а его добыча может стать не рентабельной. Платина тому пример. Некогда король драгмета, этим летом, торговался всего по 760 долларов. А спрос, штука довольно относительная, и его, при желании, можно направить в любую сторону. Сейчас импорт золота в Индии упал на 70% по причине роста цен на драгметалл в рупии. А Индия второй в мире импортер золота. Мировой рынок алмазов ушел в пике по очень простой причине. Рынок завален небольшими и дешевыми алмазами. Избыток сырья потянул за собой даже уникальные камни, которые также начали дешеветь. Кризис перепроизводства серьезно ударил по всей индустрии — компании вынуждены пересматривать собственные стратегии, подстраиваться под рынок и закрывать целые рудники. Да, количество денег в обороте может повлиять на цену товаров, но именно спрос есть, и будет, главным определителем их цены. И золота в том числе.
??????? Ну вы жжете. Доллар дает подъем фантастический. Если бы было так как вы пишете - то масса доллара соответствовала бы количеству товаров произведенных владельцами ФРС , ну или в США , брать пол расчет товары, произведенных мировой экономикой - уже не корректно . Согласитесь - деньги должны быть чем-то обеспечены - если как вы справедливо пишете - они только средство обмена. Доллара напечатано "до фига и больше" , помните - его даже хотели " разбрасывать с вертолетов" ? Если бы доллар не оседал без движения под матрасами у каждого из 7 -8 млрд человек ( сколько на шарике населения ? - и у каждого под матрасом доллары лежат в любой стране мира. Если все эти миллиарды завтра выбросят на рынок - доллар станет цветной бумагой И в каждой стране мира в ЗВР - миллионы и миллиарды - ХРАНЯТСЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ - ящики с долларами. Мне понравилась притча про картину Рафаэля. Но это подход первоклассника- в притче не учтено ГЛАВНОЕ - динамика макроэкономики. Да, позавчера за 1 миллион долларов было можно купить Рафаэля. это когда за 1 млн долларов можно было купить около 25 кг золота. А завтра за картину потребуют 10 миллионов, а то и все 100, зависит от цены на сырье и товары -товары - на золото, газ , нефть и тп. Вы конечно в основном правы. Деньги - ценность очень -очень весьма условная и ВРЕМЕННАЯ. А вот сырье и товары вполне ценность реальная. Такое впечатление от этой полемики - что в большинстве постов тут пишут школяры. Не сомневаюсь - что продать антиквариат, живопись - за золотые слитки не проблема - в отличие от нефти или газа . Сырье надежнее - чем бумажные деньги. Только сырье проблемно - хранить. Потому и придумали деньги - как символ сырья и товаров, что бы облегчить обмен и хранение ценностей. Ценность имеют товары ( сырье). А деньги имеют очень условную и временную ценность в отличие от товаров и сырья. О чем тут спорить ? Картина Рафаэля будет ценной и через 500 лет. И золото будет таким же ценным через 500 лет. А вот бумажный доллар через 500 лет будет никому не нужен - он обесценится. Говорить о прямой корреляции инфляции доллара и цены золота - не приходится. Хотя связь не прямая есть конечно. А спрос на золото - результат не только желаний и прихоти украсить себя индийцев - но на прямую спрос на золото связан с движениями на мировых финансовых рынках и динамикой макроэкономики. Мне кажется спор бессмысленным. Хотя конечно радует активность на ветке. Но хотелось бы - почитать мнения о движении в мировой экономике - это поможет прогнозировать динамику цен на драг. мет. Интересно почему растет гривна ? Неужели доллар стал слабее гривны ?
Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.
Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами. Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка. И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост. А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %?
Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.
Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами. Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка. И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост. А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %?
Да согласен - механизм авторитета доллара так и работает. Но это не особо надежно. Конечно - маловероятно - что массово станут избавляться от доллара - все, кто в нем держит сбережения и активы. Но понимать суть нужно, что бы строить прогнозы. Не стал бы спорить об этом. Интереснее про макроэкономику. Как вы думаете - почему гривна укрепляется ? В "сезонность " не верю. Слишком сильно для сезонности. А на счет долгов Украины - версия конечно фантастическая. Похож вы читали мой пост про долги на валютной ветке ? Я уже писал, что кредиторы давали кредиты коррупционерам и прекрасно это знали. И они как раз и рассчитывали, что платить будем мы, совсем не те, кто эти кредиты прикарманил. Согласитесь - это тупая мошенническая схема ? Но механизм авторитета США - такой же как и доллара - по сути - страх и круговая порука. Все ведь набрались доллара В ЗВР и под матрасы. Поймите меня - я не призываю "не платить" , я просто констатирую факты. И призываю, хотя бы на дальнейшее сопротивляться такому навешиванию долгов - не пойми с какой стати. У нас каждый младенец рождается с долгом около 1000 долларов. Какое ваше дежурное мнение - почему укрепляется гривна ? Надеюсь шутка не злобная ? Вы ведь у нас представляете официальное мнение НБУ ?
Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.
Брало-не брало - никого не волнует. Платить то все равно придется. И с процентами. Вот в этом обеспечение доллара. В долгах, номинированных в нем. А не в каких то бочках бурой жижи или резанных брусках. И долгов намного больше, чем долларов - всем долларов однозначно не хватит чтоб погасить свои долги. В этом смысл современных долговых денег - в отличие от товарных денег, якобы обеспеченных вязанками ракушек каури, резанными брусками желтого металла или бочками бурой жижи в подвалах центробанка. И инфляция умеренная для долговых денег придумана чтоб должники охотнее брали и чтоб хотя бы проценты кое-как могли выплачивать. И чтоб стимулировать тех у кого долгов нет - вынуждать давать деньги в рост. А при товарных деньгах что бы было? У одних лежат вязанки каури или того хуже бруски и есть не просят. А другие кредит взять не могут а если и возьмут - где потом набрать тех каури чтоб отдавать да еще с %?
Самый большой должник в мире - само правительство США. На этом разговор о долгах можно заканчивать. Никогда не возьмет 1400 и кто купит с текущих (1350+), тот попадет? Помним...