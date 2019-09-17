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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1975197619771978
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:27

  player написав:
  kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. :) Доллар дает подъем фантастический.

У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.
Брать в долг, это не подъём.

Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
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