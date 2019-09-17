hxbbgaf написав: player написав: kalinavalera1 написав:
??????? Ну вы жжете.
Доллар дает подъем фантастический.
У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.
Брать в долг, это не подъём.
Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.
На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.
Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.
Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.
Пока это всё пустая говорильня