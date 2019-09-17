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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

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#<1 ... 1975197619771978 Додано: Вів 17 вер, 2019 21:27 player написав: kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. Доллар дает подъем фантастический. ??????? Ну вы жжете.Доллар дает подъем фантастический.

У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.

Брать в долг, это не подъём. У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.Брать в долг, это не подъём.

Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск. Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск. hxbbgaf Повідомлень: 20826 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1307 раз. Подякували: 2060 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 22:12 hxbbgaf написав: player написав: kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. Доллар дает подъем фантастический. ??????? Ну вы жжете.Доллар дает подъем фантастический.

У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.

Брать в долг, это не подъём. У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.Брать в долг, это не подъём.

Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск. Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.

Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.

На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.

Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.

Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.



Пока это всё пустая говорильня Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.Пока это всё пустая говорильня player

Повідомлень: 191 З нами з: 22.04.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 01:10 player написав: kalinavalera1 написав: tumos написав: Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....

Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....





Никто в кредитное рабство силой не тащит. Никто в кредитное рабство силой не тащит.



Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось. Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.



Вы не поняли сути. Речь шла не о государстве, не о народе и не о вас лично. Дело в принцыпе.

Или живи на свои, и спи спокойно. Или живи на чужие...

С чем вы не согласны?[/quote]



Суть вашу я понял - банальщина. Я не согласен со всем. То что вы пишете - банально и элементарно - спорить не о чем. Но .... можно жить на чужие и спать спокойно. И это уже интересно. А цитата Шелдона - как раз не обо мне лично - а про народ. Меня возмущает такой жесткий развод новорожденных украинцев - сегодня младенец родился и уже должен МВФ 1000 долларов. Ну а в остальном согласен с вами - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Это и так всем очевидно, за чем это писать ? Вы не поняли сути. Речь шла не о государстве, не о народе и не о вас лично. Дело в принцыпе.Или живи на свои, и спи спокойно. Или живи на чужие...С чем вы не согласны?[/quote]Суть вашу я понял - банальщина. Я не согласен со всем. То что вы пишете - банально и элементарно - спорить не о чем. Но .... можно жить на чужие и спать спокойно. И это уже интересно. А цитата Шелдона - как раз не обо мне лично - а про народ. Меня возмущает такой жесткий развод новорожденных украинцев - сегодня младенец родился и уже должен МВФ 1000 долларов. Ну а в остальном согласен с вами - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.Это и так всем очевидно, за чем это писать ? kalinavalera1

Повідомлень: 4941 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 01:20 player написав: player написав: kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. Доллар дает подъем фантастический. ??????? Ну вы жжете.Доллар дает подъем фантастический.

У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.

Брать в долг, это не подъём. У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.Брать в долг, это не подъём.

Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск. Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.

Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.

На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.

Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.

Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.



Пока это всё пустая говорильня[/quote]

Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара. Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.Пока это всё пустая говорильня[/quote]Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара. kalinavalera1

Повідомлень: 4941 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1975197619771978 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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