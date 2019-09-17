|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 вер, 2019 21:27
player написав: kalinavalera1 написав:
??????? Ну вы жжете.
Доллар дает подъем фантастический.
У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.
Брать в долг, это не подъём.
Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20826
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1307 раз.
- Подякували: 2060 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2019 22:12
hxbbgaf написав: player написав: kalinavalera1 написав:
??????? Ну вы жжете.
Доллар дает подъем фантастический.
У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.
Брать в долг, это не подъём.
Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.
На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.
Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.
Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.
Пока это всё пустая говорильня
-
player
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 22.04.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 01:10
player написав: kalinavalera1 написав: tumos написав:
Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....
Никто в кредитное рабство силой не тащит.
Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.
Вы не поняли сути. Речь шла не о государстве, не о народе и не о вас лично. Дело в принцыпе.
Или живи на свои, и спи спокойно. Или живи на чужие...
С чем вы не согласны?[/quote]
Суть вашу я понял - банальщина. Я не согласен со всем. То что вы пишете - банально и элементарно - спорить не о чем. Но .... можно жить на чужие и спать спокойно. И это уже интересно. А цитата Шелдона - как раз не обо мне лично - а про народ. Меня возмущает такой жесткий развод новорожденных украинцев - сегодня младенец родился и уже должен МВФ 1000 долларов. Ну а в остальном согласен с вами - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
Это и так всем очевидно, за чем это писать ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4941
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 01:20
player написав: player написав: kalinavalera1 написав:
??????? Ну вы жжете.
Доллар дает подъем фантастический.
У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.
Брать в долг, это не подъём.
Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.
На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.
Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.
Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.
Пока это всё пустая говорильня[/quote]
Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4941
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|