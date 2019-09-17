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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1975197619771978
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:27

  player написав:
  kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. :) Доллар дает подъем фантастический.

У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.
Брать в долг, это не подъём.

Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:12

  hxbbgaf написав:
  player написав:
  kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. :) Доллар дает подъем фантастический.

У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.
Брать в долг, это не подъём.

Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.

Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.
На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.
Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.
Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.

Пока это всё пустая говорильня
player
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 01:10

  player написав:
  kalinavalera1 написав:
  tumos написав:Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....



Никто в кредитное рабство силой не тащит.


Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.


Вы не поняли сути. Речь шла не о государстве, не о народе и не о вас лично. Дело в принцыпе.
Или живи на свои, и спи спокойно. Или живи на чужие...
С чем вы не согласны?[/quote]

Суть вашу я понял - банальщина. Я не согласен со всем. То что вы пишете - банально и элементарно - спорить не о чем. Но .... можно жить на чужие и спать спокойно. И это уже интересно. А цитата Шелдона - как раз не обо мне лично - а про народ. Меня возмущает такой жесткий развод новорожденных украинцев - сегодня младенец родился и уже должен МВФ 1000 долларов. Ну а в остальном согласен с вами - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. :mrgreen: Это и так всем очевидно, за чем это писать ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 01:20

  player написав:
  player написав:
  kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. :) Доллар дает подъем фантастический.

У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты.
Брать в долг, это не подъём.

Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.

Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам.
На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги.
Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме.
Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.

Пока это всё пустая говорильня[/quote]
Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:40

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

ФРС тушит пожар на денежном рынке
https://www.vestifinance.ru/articles/125142
Чукча2
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