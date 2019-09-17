Додано: Сер 18 вер, 2019 01:10

player написав: kalinavalera1 написав: tumos написав: Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....

Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....





Никто в кредитное рабство силой не тащит. Никто в кредитное рабство силой не тащит.



Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось. Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.

Вы не поняли сути. Речь шла не о государстве, не о народе и не о вас лично. Дело в принцыпе.Или живи на свои, и спи спокойно. Или живи на чужие...С чем вы не согласны?[/quote]Суть вашу я понял - банальщина. Я не согласен со всем. То что вы пишете - банально и элементарно - спорить не о чем. Но .... можно жить на чужие и спать спокойно. И это уже интересно. А цитата Шелдона - как раз не обо мне лично - а про народ. Меня возмущает такой жесткий развод новорожденных украинцев - сегодня младенец родился и уже должен МВФ 1000 долларов. Ну а в остальном согласен с вами - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.Это и так всем очевидно, за чем это писать ?