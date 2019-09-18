Додано: Сер 18 вер, 2019 21:43

player написав: kalinavalera1 написав: Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара. Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара.

Есть такой афоризм:

"Никогда не спорьте с тупыми, иначе сами такими станете"

Вам на будущее...

Это не американцы вам что-то дают. Это вы сами у них что-то просите.

Сами меняете гривны на доллары, сами покупаете ихние акции и сами покупаете их государственный долг. Сами....

Так что в своих проблемах вините в первую очередь себя, любимого.

Становитесь умнее, и тогда уже вы будете отдавать свою резаную бумагу в обмен на американские товары. Есть такой афоризм:"Никогда не спорьте с тупыми, иначе сами такими станете"Вам на будущее...Это не американцы вам что-то дают. Это вы сами у них что-то просите.Сами меняете гривны на доллары, сами покупаете ихние акции и сами покупаете их государственный долг. Сами....Так что в своих проблемах вините в первую очередь себя, любимого.Становитесь умнее, и тогда уже вы будете отдавать свою резаную бумагу в обмен на американские товары.

Опять бла-бла - ни о чем. Вы неужели не понимаете - что МЛАДЕНЕЦ, который сегодня родился - САМ ничего не берет в долг и и САМ ничего не покупает. даже родители младенца - у ФРС и МВФ ничего не брали и у них никто не спрашивал, хотят ли они брать на себя долги Лазаренко - Яценюка - Порошенко и тп. . Что касается меня - я никогда не пишу - когда и что я покупаю, покупаю ли вообще что-то или я просто теоретик. Я - скорее - именно теоретик.И я вполне уважительно отношусь к доллару - вполне себе приличная валюта - и может еще очень долго быть на плаву. Конечно любые бумажные деньги неизбежно подвергаются инфляции. Но доллар демонстрирует фантастическую стойкость ! Это слишком банально и общеизвестно. Все это знают и пользуются долларом. При этом держа в уме, что любые бумажные деньги НЕ ДОЛГОВЕЧНЫ. То - что доллар сегодня самая авторитетная мировая валюта - что об этом говорить ? Это общеизвестно и не интересно. Интересны детали, которые многие не улавливают или не учитывают. Банальщины не нужно. Я лично - как и любой нормальный человек хорошо воспринимает и доллары , и золото , и фунты стерлингов. Но всегда есть тонкости и нюансы. Именно они интересны. Например Фунты - на них маржа большая в Украине. Есть много тонкостей и по другим активам. Тут ветка по золоту. Обсуждаем на текущий момент движения в макроэконмике , которые могут отразиться на цене золота - просто банальности ни о чем никому не интересно. Отвечать больше не буду - общаться с вами мне не интересно - только время терять. А тоя не знал, что доллар международная валюта №1 и если бы вы не сообщили это - читатели ветки никогда бы не догадались без вас.