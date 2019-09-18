kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. Доллар дает подъем фантастический.
У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты. Брать в долг, это не подъём.
Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. Доллар дает подъем фантастический.
У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты. Брать в долг, это не подъём.
Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам. На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги. Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме. Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.
tumos написав:Приведу полную цитату Эмри Шелдона из его работы «Миллиарды — банкирам, долги — народу»....
Никто в кредитное рабство силой не тащит.
Ну это не согласен. Кто-то взял кредиты у МВФ от имени украинского народа - и повесил на население Украины насильно. А население эти кредиты не брало и ими не пользовалось.
Вы не поняли сути. Речь шла не о государстве, не о народе и не о вас лично. Дело в принцыпе. Или живи на свои, и спи спокойно. Или живи на чужие... С чем вы не согласны?[/quote]
Суть вашу я понял - банальщина. Я не согласен со всем. То что вы пишете - банально и элементарно - спорить не о чем. Но .... можно жить на чужие и спать спокойно. И это уже интересно. А цитата Шелдона - как раз не обо мне лично - а про народ. Меня возмущает такой жесткий развод новорожденных украинцев - сегодня младенец родился и уже должен МВФ 1000 долларов. Ну а в остальном согласен с вами - лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Это и так всем очевидно, за чем это писать ?
kalinavalera1 написав: ??????? Ну вы жжете. Доллар дает подъем фантастический.
У вас довольно примитивное суждение об экономике. Если бы на долларах США у американцев был фантастический подьём, то у них не было бы долгов на 22 трлн, которые нужно отдавать. Да ещё плюс проценты. Брать в долг, это не подъём.
Ну, для того, кто берет и не планирует отдавать, может, и подъем. Для остальных спуск.
Ситуацию оценивают по факту, а не по домыслам. На сегодняшний день США, в отличии от всяких Аргентин, исправно погашали и погашают свои долги. Вот когда они откажутся по ним платить, а это может быть, а может и никогда не быть, тогда и можно говорить о каком-то подъеме. Хотя ещё неизвестно чем это всё может закончится для самих американцев.
Пока это всё пустая говорильня[/quote] Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара.
kalinavalera1 написав: Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара.
Есть такой афоризм: "Никогда не спорьте с тупыми, иначе сами такими станете" Вам на будущее... Это не американцы вам что-то дают. Это вы сами у них что-то просите. Сами меняете гривны на доллары, сами покупаете ихние акции и сами покупаете их государственный долг. Сами.... Так что в своих проблемах вините в первую очередь себя, любимого. Становитесь умнее, и тогда уже вы будете отдавать свою резаную бумагу в обмен на американские товары.
kalinavalera1 написав: Ха-ха. США отдают резанную бумагу , а берут реальные товары. так что " отдают" не корректно говорить. Хотя да долги они отдают в виде бумажного доллара.
Есть такой афоризм: "Никогда не спорьте с тупыми, иначе сами такими станете" Вам на будущее... Это не американцы вам что-то дают. Это вы сами у них что-то просите. Сами меняете гривны на доллары, сами покупаете ихние акции и сами покупаете их государственный долг. Сами.... Так что в своих проблемах вините в первую очередь себя, любимого. Становитесь умнее, и тогда уже вы будете отдавать свою резаную бумагу в обмен на американские товары.
Опять бла-бла - ни о чем. Вы неужели не понимаете - что МЛАДЕНЕЦ, который сегодня родился - САМ ничего не берет в долг и и САМ ничего не покупает. даже родители младенца - у ФРС и МВФ ничего не брали и у них никто не спрашивал, хотят ли они брать на себя долги Лазаренко - Яценюка - Порошенко и тп. . Что касается меня - я никогда не пишу - когда и что я покупаю, покупаю ли вообще что-то или я просто теоретик. Я - скорее - именно теоретик. И я вполне уважительно отношусь к доллару - вполне себе приличная валюта - и может еще очень долго быть на плаву. Конечно любые бумажные деньги неизбежно подвергаются инфляции. Но доллар демонстрирует фантастическую стойкость ! Это слишком банально и общеизвестно. Все это знают и пользуются долларом. При этом держа в уме, что любые бумажные деньги НЕ ДОЛГОВЕЧНЫ. То - что доллар сегодня самая авторитетная мировая валюта - что об этом говорить ? Это общеизвестно и не интересно. Интересны детали, которые многие не улавливают или не учитывают. Банальщины не нужно. Я лично - как и любой нормальный человек хорошо воспринимает и доллары , и золото , и фунты стерлингов. Но всегда есть тонкости и нюансы. Именно они интересны. Например Фунты - на них маржа большая в Украине. Есть много тонкостей и по другим активам. Тут ветка по золоту. Обсуждаем на текущий момент движения в макроэконмике , которые могут отразиться на цене золота - просто банальности ни о чем никому не интересно. Отвечать больше не буду - общаться с вами мне не интересно - только время терять. А тоя не знал, что доллар международная валюта №1 и если бы вы не сообщили это - читатели ветки никогда бы не догадались без вас.
kalinavalera1 Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.