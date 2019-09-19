RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1976197719781979
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:54

  jabba написав:kalinavalera1 Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.

Потому что вы покупаете доллары и кормите Америку. Чем им плохо. И потому что у нас обдираловка и инвестор не защищен - вон опять хотят ободрать всех людей, у которых есть сбережения, еще и задним числом, нарушая презумпцию невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы, на 5-10%.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20834
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:49

Да, пора это кино закрывать. Сдохла ветка. Уже и не осталось на ней толковых людей. Одни пустозвоны остались, типа золотой калины
и х-бб-гав. Полный отстой :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зас..ли всё что можна.
RTC12
 
Повідомлень: 47
З нами з: 09.05.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:16

  jabba написав:kalinavalera1 Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.


У нас разные ситуации - доллар вообще принадлежит частным лицам - банкирам ФРС. И на сколько американцы отвечают ха эти долги своим имуществом ? За то американцы на эти кредиты живут , завозят товары ТНП и тп. И очень трудно представить - что кто-то посмеет у них забирать за долги их природные богатства, землю, металлургическую промышленность, и тп и даже здоровье, как у нас забирают , деже все сбережения через коммунальный геноцид. Они же платят долги резанной бумагой, и не их бумагой, а принадлежащей частным лицам. А вот мы - отдали все, что построено , создано и достигнуть нашими отцами и дедами за 100 лет. А если землю отдадим, то и вовсе - тогда все отдадим национальное достояние.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4943
З нами з: 07.05.11
Подякував: 660 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1976197719781979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76498)
19.09.2019 23:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.