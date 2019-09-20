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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:54
jabba написав:kalinavalera1
Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.
Потому что вы покупаете доллары и кормите Америку. Чем им плохо. И потому что у нас обдираловка и инвестор не защищен - вон опять хотят ободрать всех людей, у которых есть сбережения, еще и задним числом, нарушая презумпцию невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы, на 5-10%.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 19:49
Да, пора это кино закрывать. Сдохла ветка. Уже и не осталось на ней толковых людей. Одни пустозвоны остались, типа золотой калины
и х-бб-гав. Полный отстой
Зас..ли всё что можна.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:16
jabba написав:kalinavalera1
Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.
У нас разные ситуации - доллар вообще принадлежит частным лицам - банкирам ФРС. И на сколько американцы отвечают ха эти долги своим имуществом ? За то американцы на эти кредиты живут , завозят товары ТНП и тп. И очень трудно представить - что кто-то посмеет у них забирать за долги их природные богатства, землю, металлургическую промышленность, и тп и даже здоровье, как у нас забирают , деже все сбережения через коммунальный геноцид. Они же платят долги резанной бумагой, и не их бумагой, а принадлежащей частным лицам. А вот мы - отдали все, что построено , создано и достигнуть нашими отцами и дедами за 100 лет. А если землю отдадим, то и вовсе - тогда все отдадим национальное достояние.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:25
kalinavalera1 написав:
Они же платят долги резанной бумагой, и не их бумагой, а принадлежащей частным лицам.
Смените свою аватару и не позорьте золотую рыбку.
Вы за эту резаную бумагу сможете купить любой завод, особняк или кусок земли в любой точке мира. Прямо сейчас. Если у вас на это нет денег, то не печальтесь.
На неплохую проститутку, которая с удовольствием эти баксы у вас возьмёт,
думаю вы наскребёте. И парьте ей мозги об этой резаной бумаге(вы хоть пишите это слово правильно).
Своей болтовнёй превратили некогда интересную ветку в помойку
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