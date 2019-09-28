jabba написав:kalinavalera1 Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.
Потому что вы покупаете доллары и кормите Америку. Чем им плохо. И потому что у нас обдираловка и инвестор не защищен - вон опять хотят ободрать всех людей, у которых есть сбережения, еще и задним числом, нарушая презумпцию невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы, на 5-10%.
jabba написав:kalinavalera1 Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.
У нас разные ситуации - доллар вообще принадлежит частным лицам - банкирам ФРС. И на сколько американцы отвечают ха эти долги своим имуществом ? За то американцы на эти кредиты живут , завозят товары ТНП и тп. И очень трудно представить - что кто-то посмеет у них забирать за долги их природные богатства, землю, металлургическую промышленность, и тп и даже здоровье, как у нас забирают , деже все сбережения через коммунальный геноцид. Они же платят долги резанной бумагой, и не их бумагой, а принадлежащей частным лицам. А вот мы - отдали все, что построено , создано и достигнуть нашими отцами и дедами за 100 лет. А если землю отдадим, то и вовсе - тогда все отдадим национальное достояние.
kalinavalera1 написав: Они же платят долги резанной бумагой, и не их бумагой, а принадлежащей частным лицам.
Смените свою аватару и не позорьте золотую рыбку.
Вы за эту резаную бумагу сможете купить любой завод, особняк или кусок земли в любой точке мира. Прямо сейчас. Если у вас на это нет денег, то не печальтесь. На неплохую проститутку, которая с удовольствием эти баксы у вас возьмёт, думаю вы наскребёте. И парьте ей мозги об этой резаной бумаге(вы хоть пишите это слово правильно). Своей болтовнёй превратили некогда интересную ветку в помойку
26 сентября 2019г. цетробанки Европы сподобились не продлить соглашение с (лондонским) "золотым фиксингом"! Который тесно связан с кланом Ротшильда. . Ну, и что из того? . Если правда оно, ну хотя бы на треть, то золото отныне (по ценообразованию) в свободном плаванье? . И куда цена золота поплывёт? . Пока цену на золото держали всеми правдами и не правдами. Скорее всего, ожидается резкий рост цены. . Пару слов о том "что про что"
1. В некоторые памятные "некоторым" времена: -- саудиты обвалили цены на нефть, -- а банк Англии (с Ротшильдом за спиной) пообещал распродать половину золотого запаса, что обвалило цены на золото – с 850 долларов за унцию в 1980г. до 300 долларов – в 1982г. * сравним: с 1971г. по 1980г. цены на золото выросли в 25 раз. А этим обвалил экспортные выручки СССР, а это помогло обвалиться саму СССР. . 2. В 1999г. для того чтобы "Евро" не меняли на золото, центробанкам Европы нужна была стабильная цена на золото. И центробанки Европы заключили "соглашение" с "золотым фиксингом", что "Лондонский золотой фиксинг" будет держать цены на золото. Этим соглашением "золотой фиксинг" (клан Ротшильда и Англия) крепко держали Европу за "причинные места". При этом из Лондона манипулировали ценами на золото. И наконец, заигрался лондон -- наступила череда скандалов и отказ от очередного продления "соглашения" центробанков Европы.